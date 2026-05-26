La Diputación de León repartirá a los ayuntamientos 14 M de euros a través de cuatro planes diferentes

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La Diputación de León aprobó en la Comisión de Cooperación celebrada hoy las bases del Plan de Ocupabilidad Laboral para este año, las del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral para Piscinas y Playas Fluviales, el reparto del Fondo de Cohesión 2025 y el reparto de la séptima fase del PIOS, entre los que la institución provincial repartirá un total de 13,9 millones de euros.

En el caso del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral, contará con 8,1 millones de euros para colaborar con los ayuntamientos con una población inferior a los 20.000 habitantes en la contratación de personal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

La preselección de los trabajadores la realizará la Oficina de empleo correspondiente, a través de la presentación de la oferta de empleo, mientras que la selección final de los trabajadores será responsabilidad de cada ayuntamiento, atendiendo a criterios objetivos de selección y publicidad, a través de la publicación de un anuncio, al menos, en el tablón de anuncios de a sede electrónica. Los contratos no podrán tener una duración superior a los doce meses ni inferior a los dos y los trabajadores no podrán desempeñar un segundo puesto de trabajo mientras se mantenga la contratación, mientras que el número de horas contratadas nunca podrá ser inferior al 50 por ciento de la jornada ordinaria.

Por otro lado, la comisión dio luz verde, a la espera de su aprobación mañana en el Pleno, a las bases que regirán el Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral destinado a subvencionar la contratación de personal en las piscinas municipales y playas fluviales autorizadas para el baño por la Junta de Castila y León y abiertas al público en el periodo estival de este año. Para estas subvenciones, la institución provincial destinará un total de 669.750 euros, de los que 627.000 serán para los ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes y 42.750 euros a las juntas vecinales.

Para la puesta en marcha del Plan, la Diputación colabora con la Junta a través de un convenio con el que se pretende impulsar las políticas activas de empleo para la contratación de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad. Las ayudas están destinadas a sufragar los contratos que se realicen entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, que no podrán ser superiores a tres meses ni inferiores a dos, y que serán preferentemente a jornada completa. Los contratos a media jornada no podrán ser inferiores al 50 por ciento de la jornada legal y la cantidad máxima subvencionada por trabajador al día es de 77 euros para contrataciones a jornada completa o la parte proporcional al número de horas contratadas

Se trata de una asignación fija de 7.125 euros por cada piscina municipal, así como por cada playa fluvial y la preselección de los trabajadores la realizará la Oficina de Empleo correspondiente, mediante la presentación de la oferta de empleo, aunque la selección final de los trabajadores la realizará el ayuntamiento o la junta vecinal.

Asimismo, la Diputación de León aprobó hoy llevar a cabo el reparto entre nueve ayuntamientos de la séptima fase del PIOS, con un total de 3,1 millones. El Plan, está dotado con 60 millones para que los municipios leoneses puedan realizar más obras y contratar más servicios.

Fondo de Cohesión Territorial

En cuanto al Fondo de Cohesión Territorial, la Diputación de León aprobó hoy y ratificará mañana en el pleno el reparto de los 2,1 millones con los que cuenta a un total de 134 ayuntamientos. El Fondo está financiado por la institución provincial leonesa, que aporta el 25 por ciento, la Junta de Castilla y León, que subvenciona el 50 por ciento, y los propios ayuntamientos, que colaboran con el 25 por ciento restante.

Este plan tiene en cuenta los problemas de desabastecimiento de agua que se han producido en diferentes zonas de la provincia como consecuencia de la sequía y busca paliar los efectos que la misma produce en el abastecimiento de agua destinada al consumo humano, por lo que las ayudas estarán destinadas a obras de mejora y ampliación de redes de abastecimiento y de captación de agua y, en general, a paliar la falta de agua en las diferentes poblaciones.

Por otro lado, si los municipios certifican que no tienen problemas en este tipo de abastecimiento, estas inversiones se podrán destinar a actuaciones en infraestructuras y equipamiento de servicios municipales obligatorios de competencia local, como pavimentación o alumbrado entre otras, excepto las relativas a los servicios sociales y asistenciales, educación, cementerios y equipamientos culturales e instalaciones deportivas.