Un camión cargado de arena vuelca en una rotonda de Villaturiel dejando un herido de 30 años

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

A las 17:29 horas de la tarde de hoy se ha registrado un aparatoso accidente de tráfico en el término municipal de Villaturiel. Un camión de gran tonelaje que transportaba una carga de arena ha sufrido un vuelco mientras circulaba por la rotonda situada en el kilómetro 0 de la carretera CL-624, provocando retenciones y la inmediata movilización de los servicios de asistencia.

Varios testigos alertaron del incidente a los servicios de emergencia, informando de que el conductor y único ocupante del vehículo, un hombre de unos 30 años de edad, había logrado salir del habitáculo por su propio pie. A pesar de encontrarse fuera del camión, el joven presentaba signos de desorientación y aturdimiento como consecuencia del fuerte impacto.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato patrullas de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y asegurar la zona, de cara a evitar nuevos percances y facilitar las labores de retirada del vehículo y de la carga esparcida. Asimismo, Emergencias Sanitarias - Sacyl envió una ambulancia al punto del siniestro para prestar las primeras asistencias médicas al herido y valorar su posterior traslado a un centro hospitalario.