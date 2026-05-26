La Subdelegación cierra con Hospital el operativo especial de seguridad de las Justas

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El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha copresidido este martes la reunión de seguridad celebrada en Hospital de Órbigo para coordinar el dispositivo especial previsto con motivo de la XXX edición de las Justas Medievales del Passo Honroso, declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional y en la que este año será Mantenedor el Diario de León en reconocimiento a su 120 aniversario.

En la reunión han participado el alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, responsables de la Guardia Civil, representantes de la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno, miembros de la Junta de Castilla y León y responsables de los distintos servicios implicados en la organización y seguridad del evento.

Alaiz Moretón ha destacado que «las Justas Medievales del Passo Honroso son uno de los grandes referentes culturales y turísticos de León y requieren un dispositivo perfectamente coordinado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la celebración con total tranquilidad y seguridad». Asimismo, ha agradecido «el trabajo conjunto y la implicación de todas las administraciones y cuerpos participantes para garantizar el correcto desarrollo de un evento que reúne cada año a miles de personas». Por su parte, el alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, ha puesto en valor la colaboración institucional para mantener «el prestigio y la calidad organizativa» de unas fiestas que se han consolidado como uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la provincia.

El operativo especial se desarrollará durante los días 6 y 7 de junio, fechas en las que miles de visitantes acudirán a la localidad para disfrutar de un amplio programa de actividades que volverá a transformar las calles y el entorno del puente medieval en un gran escenario histórico para celebrar una de las manifestaciones.

El dispositivo contará con presencia reforzada de la Guardia Civil, especialmente en los momentos de mayor afluencia de público, así como con controles de tráfico y seguridad vial en los accesos al municipio para garantizar la fluidez de la circulación y prevenir incidentes durante el desarrollo de la fiesta. Además, se coordinarán los servicios sanitarios y de emergencias, con especial atención a los espacios de mayor concentración de personas como el mercado medieval, el campamento histórico y el recinto de las justas. A su vez, Protección Civil contará con medio centenar de efectivos provenientes de distintos puntos que se completarán con una ambulancia y la vigilancia a través de dron.

La programación de esta trigésima edición incluirá mercado medieval, campamentos históricos, pasacalles, música, espectáculos teatrales y las tradicionales justas en honor a Don Suero de Quiñones, además de actividades infantiles y recreaciones históricas durante todo el fin de semana.