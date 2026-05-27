La Diputación de León recurrirá a empresas externas para agilizar expropiaciones

Un momento de la sesión plenaria celebrada este miércoles en el palacio de los Guzmanes.ángelopez

La Diputación de León recurrirá a empresas externas para agilizar los expedientes de expropiación vinculados a siete carreteras provinciales que acumulan una elevada demanda y cuya tramitación se ha visto estancada por la complejidad que suponen estos procesos.

El anuncio se produjo durante el pleno celebrado este miércoles, en el turno de ruegos y preguntas, después de que el portavoz del PP, David Fernández, preguntara por la situación del plan de contratación aprobado recientemente para la mesa de expropiaciones.

La respuesta corrió a cargo del vicepresidente segundo y diputado de Fomento, Roberto Aller, quien explicó que la Diputación trabaja ya en un pliego que está siendo corregido antes de salir a licitación. Según señaló, las expropiaciones «llevan mucho trabajo» y afectan a carreteras «muy necesarias y con mucha demanda».

El responsable provincial detalló que la institución licitará contratos por un importe total cercano a los 800.000 euros para que sean empresas especializadas externas las que asuman la tramitación de los expedientes expropiatorios y permitan acelerar unos procedimientos que habitualmente resultan largos y complejos desde el punto de vista administrativo.

Cada una de las actuaciones será gestionada por empresas diferentes. Las carreteras incluidas en este plan son la LE-5523, entre Santovenia de la Valdoncina y Chozas de Abajo; la LE-6620, en Santa María del Monte de Cea; la LE-5109, en Trabadelo; la LE-5610, en Valdefresno; la LE-6445, entre Villaobispo de Otero y Magaz de Cepeda; la LE-2708, en Oseja de Sajambre; y la LE-4606, en La Ercina.

Más allá de este asunto, el pleno provincial aprobó diferentes planes y fondos destinados al medio rural por un importe cercano a los 14 millones de euros.

Además, fuera del orden del día, se aprobó por vía de urgencia el el Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral 2026, dotado con más de 8,1 millones de euros para facilitar la contratación de personal en municipios de menos de 20.000 habitantes. También salió adelante el Plan de Ocupabilidad para piscinas municipales y playas fluviales, con 669.750 euros destinados a subvencionar contrataciones durante la campaña estival.

La sesión dio además luz verde al reparto del Fondo de Cohesión Territorial, que distribuirá más de 2,1 millones de euros entre 134 ayuntamientos para actuaciones relacionadas principalmente con redes de abastecimiento de agua e infraestructuras municipales.

El pleno aprobó la séptima fase del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS), que repartirá más de 3,1 millones de euros entre nueve municipios.