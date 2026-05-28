La Guardia Civil desmantela una estafa de “chicas escort” que engañó a un vecino de La Bañeza
La víctima pagó 1.400 euros por adelantado
La Guardia Civil ha investigado a dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa cometido por el método del “pago del servicio adelantado” a otro varón con residencia en una localidad cercana a La Bañeza (León).
La investigación fue iniciada por el Área de Investigación de La Guardia Civil de La Bañeza (León) cuando a primeros de este mes tuvieron conocimiento de un supuesto delito de estafa, a través de una denuncia, en la cual, la víctima expuso que había solicitado unos servicios de índole sexual en una página de contactos con una supuesta mujer de compañía, acordando ambas partes un precio por tener el citado encuentro.
El denunciante, tras el envío de dinero por adelantado -unos 1.400 euros- por medio de una plataforma de pago móvil, este nunca llegó a efectuarse, percatándose los investigadores que el método utilizado por los estafadores consistía en la publicación de perfiles falsos utilizados como reclamo, para captar a potenciales clientes con la publicación de fotografías y videos, en los cuales como gancho aparecían mujeres de atractiva presencia.
De las indagaciones llevadas a cabo se obtuvo que este entramado podría provenir de un entorno familiar que utilizaba este método tan particular de estafa y captación de víctimas, localizando su residencia en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, por lo que se solicitó la colaboración del Puesto de la Guardia Civil de Los Palacios (Sevilla), los cuales procedieron a la investigación de estas dos personas como presuntos autores de una estafa consistente en hacerse pasar por una agencia o casa de citas para concertar encuentros de tipo sexual, cobrando por adelantado y no llegando nunca a materializarse.
Sus víctimas creían estar hablando por aplicaciones de mensajería instantánea con su futuro encuentro íntimo sin percatarse que todo ello formaba parte de una estafa.
Las actuaciones practicadas se han puesto en conocimiento de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, por ocurrir los hechos en la demarcación de su partido Judicial.
La llamada “estafa de la chica escort” es un fraude bastante común en internet y mensajería móvil. Suele seguir uno de estos métodos:
- Anuncios falsos de escorts o acompañantes
- Los estafadores publican anuncios con fotos robadas y perfiles falsos. Cuando la víctima contacta, le piden un adelanto por transferencia, Bizum, criptomonedas o tarjetas regalo para “reservar” el servicio. Después desaparecen.
- Extorsión posterior al contacto
- Tras escribir al anuncio, la víctima recibe mensajes o llamadas amenazantes de supuestos “encargados”, “jefes de seguridad” o “proxenetas”, diciendo que la chica ha perdido tiempo o clientes y exigiendo dinero. A veces usan fotos violentas o amenazas para asustar.
- Sextorsión. Intentan obtener fotos, vídeos o datos personales y luego amenazan con difundirlos a familiares, trabajo o redes sociales si no se paga.
- Phishing o robo de datos. Envían enlaces falsos para “verificar identidad” o “reservar cita”, pero en realidad buscan robar datos bancarios o credenciales.
Señales típicas:
- Insisten en pagar por adelantado.Cambian constantemente de número.
- Amenazas rápidas y agresivas.
- Fotos demasiado profesionales o robadas.
- Piden discreción extrema o salir de plataformas seguras.
- Solicitan Bizum a nombres distintos o criptomonedas.
Qué hacer si te contactan
- No pagues.
- No respondas a amenazas.
- Bloquea números y perfiles.
- Guarda capturas de pantalla.
- Denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.
- Si compartiste datos bancarios, contacta con tu banco inmediatamente.