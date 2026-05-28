La Justicia ratifica el archivo de la causa contra la alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha confirmado íntegramente el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra Alicia Gallego, alcaldesa de Santa María del Páramo, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

De esta forma, tras casi ocho años de investigación, se pone fin a un procedimiento que la Audiencia considera que carece de base penal. La resolución rechaza el recurso de apelación presentado por la Asociación de Vigilantes Municipales de Castilla y León (AVIMUCYL) contra el auto de sobreseimiento dictado en enero de 2025 por el Juzgado de Instrucción de La Bañeza-León.

La causa se inició a raíz de una denuncia presentada el 6 de noviembre de 2018 por tres vigilantes municipales ante la Fiscalía de León. Tras la práctica de “abundantes diligencias de investigación”, que incluyeron documentación administrativa, informes oficiales y numerosas declaraciones testificales, la Audiencia Provincial concluye que no existen elementos suficientes para sostener la existencia de delito, ni de prevaricación ni de falsedad documental.

La Sala subraya que los hechos denunciados responden más bien a un conflicto profesional e incluso personal entre los denunciantes y la alcaldesa, en un contexto de “ciertos motivos de enemistad” y “mala relación”. Este conflicto se habría originado, entre otros motivos, por la pretensión de crear un cuerpo de Policía Local en un municipio que contaba únicamente con vigilantes municipales, una iniciativa que fue judicialmente desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El auto destaca que, a lo largo de los años de instrucción, se ha podido “excluir la existencia de hechos susceptibles de calificación penal” y que algunas de las actuaciones objeto de denuncia podrían encuadrarse dentro de las facultades propias del gobierno municipal.Con esta resolución, la Audiencia Provincial archiva definitivamente una causa que se prolongó durante cerca de seis años desde la denuncia principal (y ocho desde la primera presentación por parte de la misma asociación), validando así la actuación de la alcaldesa Alicia Gallego.Desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) valoran positivamente la decisión judicial, que devuelve el debate al ámbito político y de la gestión municipal, donde, según consideran, debía haberse mantenido desde el principio.