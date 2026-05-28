La Junta Vecinal de Prioro culmina la primera fase del cerramiento de “El Rodabal”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de Prioro da por terminada la 1ª Fase del cerramiento del recinto dotacional y deportivo de “El Rodabal”, una actuación subvencionada por la Diputación Provincial dentro del Plan de Juntas Vecinales 2024-2025.

Así lo ha anunciado Pedro María Díez Fernández, presidente de dicha junta vecinal, quien ha destacado que esta intervención permitirá mejorar la protección y conservación de las instalaciones frente a la entrada de ganado y el tránsito de vehículos.

Las obras han consistido en la instalación de cerca de 200 metros de paneles de malla electrosoldada con acceso principal con puerta corredera y acceso sur con puerta con doble hoja de más de 4 metros. Así como otros dos accesos peatonales.

Desde la Junta Vecinal subrayan que esta actuación supone un paso importante en la mejora de uno de los espacios públicos de uso social y deportivo más relevantes de la localidad.

Junto a este proyecto, la entidad local continúa trabajando en otras actuaciones de interés patrimonial, medioambiental y de mantenimiento del territorio comunal. Entre las que destaca la actualización de la propiedad de las fincas “Coto Redondo de Mental”, comprada en 1905 y el Puerto de “La Muela”, comprado en 1880 en una desamortización del Estado.

También se llevará a cabo la sustitución de la cubierta de cuadras de Mental, el acondicionamiento de las cascadas de Mental con la instalación de dos pasarelas de madera para convertirlo en un verdadero oasis climático de verano y completar la ruta circular con la visita al Roblón de Valdelarco. La reparación del firme de los principales caminos de titularidad de la junta vecinal y en colaboración con un grupo de voluntarios se realizará la limpieza y acondicionamiento de todos los abrevaderos, bebederos y demás pilones del monte de utilidad pública de Prioro.