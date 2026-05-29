Tres heridos tras una colisión por alcance entre tres turismos en la N-120 a la altura de Villadangos del Páramo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres turismos ha alterado la circulación al mediodía de este viernes en la carretera N-120, concretamente a la altura del kilómetro 321, dentro del término municipal de Villadangos del Páramo. El incidente, que ha consistido en una colisión por alcance, se ha registrado en torno a las 13:43 horas, provocando la movilización inmediata de los servicios de emergencia de la zona.

Varias llamadas alertaron del siniestro a la sala de operaciones, informando de que al menos dos personas precisaban asistencia médica. Los heridos, un varón y una mujer de avanzada edad, se encontraban completamente conscientes tras el choque, aunque manifestaban diversos dolores provocados por la fuerza del impacto.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de inmediato los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y asegurar la zona, así como el personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl. El equipo médico enviado por el servicio de salud de Castilla y León se encuentra trabajando en el punto del accidente para prestar los primeros auxilios y valorar el traslado de los afectados a un centro hospitalario.