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La comarca leonesa de Babia, concretamente el municipio de San Emiliano, acogerá del 2 al 5 de julio el festival literario ‘Estar en Babia’, una experiencia de verano impulsada por Prodigioso Volcán como una propuesta inspiradora y relajante a través de la escritura, la creatividad, la literatura y la narrativa y que este año contará con Rosa Montero y Marta Pérez-Carbonell como ponentes.

Durante cuatro días, los participantes podrán disfrutar de un entorno único en las montañas de León para detenerse, pensar, escribir y reconectar con su creatividad en una edición que invita a vivir una pausa en el camino a través de unos días para aprender sin prisas, compartir conversaciones, pasear y dejarse inspirar por un lugar de leyenda.

‘Estar en Babia’ está pensada para quienes quieren “desconectar de la rutina, tomar impulso creativo o vivir unos días diferentes en un entorno natural, así como para profesionales interesados en mejorar sus habilidades de storytelling, trabajar el poder de los relatos, arrancar una nueva etapa o encontrar ideas creativas”.

La propuesta combina “aprendizaje, calma y conversación” en un formato pensado para “activar la imaginación y favorecer una relación más consciente con la escritura y la creatividad”.