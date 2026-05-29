Un motorista de 60 años resulta herido tras colisionar con un turismo en San Justo de la Vega

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un varón de aproximadamente 60 años de edad ha resultado herido a última hora de la tarde de este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio leonés de San Justo de la Vega. El suceso se desencadenó en pleno casco urbano tras registrarse una colisión entre el turismo y la motocicleta en la que viajaba la víctima.

El centro de emergencias recibió la llamada de alerta a las 18:24 horas, informando de la gravedad del choque ocurrido a la altura del número 47 de la calle Mayor. De inmediato, se activó el protocolo de asistencia para coordinar la llegada de los servicios de emergencia al lugar del incidente.

Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos de Tráfico de León para regular la circulación y realizar el correspondiente atestado, así como personal sanitario de Sacyl, encargado de estabilizar y atender al motorista herido sobre el terreno antes de valorar su traslado hospitalario.