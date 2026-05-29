León, «a merced de un milagro» en materia de incendios, según UGT

La federación de Servicios Públicos de la Unión General de los Trabajadores analiza la situación en la que se encuentra el dispositivo autonómico antiincendios forestales y sus necesidades de cara a la campaña estivalCarlos S. Campillo

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Unión General de los Trabajadores (UGT) denunció este viernes la «pasividad absoluta» de la Junta de Castilla y León ante el riesgo extremo de incendios forestales y advirtió de que la Comunidad afronta el verano «a merced de un milagro» para evitar una nueva oleada de fuegos como la registrada en 2022.

El secretario general de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, criticó que, un año después de que ardieran 220.000 hectáreas en la Comunidad —150.000 de ellas en León—, el Gobierno autonómico «no ha hecho absolutamente nada», pese a que las condiciones climatológicas previstas para este verano son «mucho peores».

El sindicato denunció la falta de formación para los trabajadores, la ausencia de ampliación de plantillas, la no cobertura de bajas y la falta de medidas para adaptar el operativo a los incendios de nueva generación. «A día 29 de mayo estamos peor que el año pasado», aseguró Pérez.

UGT recordó que tras el incendio de la Sierra de la Culebra se firmaron acuerdos en el marco del Diálogo Social para reforzar el operativo, pero lamentó que la Junta haya incumplido esos compromisos. «Lo único que han hecho este invierno es calentar para que, si hay un incendio, sea peor que el año pasado», afirmó.

El sindicato también alertó de que más de mil trabajadores del operativo privado podrían no participar este verano debido al conflicto con las empresas adjudicatarias, que aseguran no poder asumir los costes de prevención de riesgos laborales.

En León, el agente medioambiental y delegado de UGT Alfonso Vallecillo denunció la falta de efectivos y medios. Según explicó, hay 160 agentes forestales para 15.600 kilómetros cuadrados, frente a los 350 agentes de Madrid para un territorio mucho menor.

Además, dos de las 18 torretas de vigilancia están cerradas por deficiencias, gran parte de las restantes tienen vacantes y de los 16 camiones autobomba disponibles, el pasado fin de semana solo funcionaban tres. También quedó desierta la licitación para dos helicópteros de refuerzo. «Es vergonzoso y dramático estar en peores condiciones que el año pasado ante un verano de alto riesgo», concluyó Vallecillo.