Diario de León aborda la innovación y la rentabilidad del sector agroalimentario

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El Club de Prensa de Diario de León acogerá los próximos días 1 y 2 de junio la sexta edición del Congreso de Agroalimentación, un encuentro profesional que este año se articula bajo el lema institucional «La innovación o cómo mejorar la rentabilidad del campo».

Las jornadas, que serán emitidas en directo a través de la edición digital del Diario, www.diariodeleon.es, tienen como objetivo prioritario reunir a representantes políticos, técnicos, organizaciones agrarias y agentes empresariales para debatir y analizar de forma rigurosa las principales vías de optimización del sector primario y sus industrias de transformación en la provincia.

La celebración de este foro se produce en un escenario complicado para el sector agroalimentario leonés, uno de los motores económicos tradicionales del territorio y principal eje vertebrador del medio rural. La actividad agraria y ganadera de la provincia afronta cambios estructurales debido al incremento generalizado de los costes de producción —como la energía y los insumos—, las exigencias regulatorias en materia ambiental y los plazos de ejecución en la modernización de los regadíos, todo ello marcado por un contexto internacional incierto.

A estos factores se suman la permanente preocupación por la sanidad animal, los daños causados por la fauna salvaje a las explotaciones y la contracción experimentada en determinados mercados exteriores tras periodos de expansión en la agroindustria de la comunidad, lo que empuja a las empresas agroalimentarias leonesas a buscar un mayor valor añadido mediante la optimización tecnológica, la eficiencia hídrica y el fortalecimiento de sus figuras de calidad.

El programa incluye seis ponencias y siete mesas redondas, que serán moderadas por los periodistas del Diario de León Ana Gaitero, Miguel Ángel Zamora y Ana Gil. El encuentro dará comienzo este lunes con la bienvenida del Joaquín S. Torné, director de Diario de León. A continuación, María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, impartirá la conferencia inaugural que abrirá las ponencias institucionales de la mañana.

Tras una mesa redonda enfocada en el papel de las ferias y mercados como apoyo a los productores de proximidad, intervendrá Donaciano Dujo, presidente de la organización profesional agraria Asaja en Castilla y León, para analizar la coyuntura sectorial desde la perspectiva de los productores.

Posteriormente, y tras debatirse el futuro de la actividad en los municipios de la provincia, Carlos Magdaleno, vicepresidente de la patronal CEOE Castilla y León, ofrecerá una ponencia orientada al ámbito de la competitividad y el tejido productivo empresarial. La primera mitad de las jornadas concluirá con análisis en mesa redonda sobre la generación de riqueza en la industria y el comercio, dando paso en la sesión de tarde a un debate enfocado en la innovación tecnológica obligatoria dentro de la cadena alimentaria.

La jornada del martes 2 de junio reanudará la actividad abordando los retos técnicos relacionados con la sostenibilidad hídrica y la eficiencia energética de las explotaciones agrarias. Seguidamente, Antonio Manuel Rodríguez Zarza, vicepresidente del Colegio de la Profesión Veterinaria de León, desarrollará una ponencia centrada en los desafíos sanitarios, el bienestar animal y la gestión técnica veterinaria, aspectos críticos para la viabilidad ganadera actual.

Tras un espacio de debate auspiciado por el sector financiero sobre la transformación y crecimiento del tejido empresarial, intervendrá Yawar Nazir Alonso, secretario general de la Academia Leonesa de Gastronomía, quien expondrá el valor estratégico de los productos autóctonos y su posicionamiento en el mercado gastronómico actual.

El congreso concluirá con un análisis de las marcas de calidad diferenciada de la provincia y las nuevas oportunidades de exportación, cerrando el evento de forma oficial mediante la conferencia de clausura a cargo de Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de León.