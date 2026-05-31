El Parque de Babia y Luna acoge las Jornadas de Biodiversidad, Senderismo y Pesca Sostenible

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Parque Natural de Babia y Luna, en la provincia de León, celebrará el próximo fin de semana, del 5 al 7 de junio, las Jornadas de Biodiversidad, Senderismo y Pesca Sostenible para conectar con el entorno natural, aprender buenas prácticas y disfrutar de actividades para todos los públicos.

Entre las actividades programadas se encuentra un itinerario fluvial y limpieza del entorno del río Torrestío, rutas guiadas de senderismo para descubrir la fauna y flora del parque, talleres de pesca sostenible y conservación de ecosistemas acuáticos y u concierto especial de Pandereteiras Ruxideiras.

La participación en las diferentes actividades es gratuita y desde la organización de las jornadas recomendaron hoy a quienes deseen asistir que lleven consigo ropa y calzado adecuado y “muchas ganas de disfrutar”.