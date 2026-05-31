Bercianos del Real Camino acompaña a la Virgen de Perales en su regreso a la ermita

Publicado por Acacio Díaz León Creado: Actualizado:

Los vecinos y devotos de Bercianos del Real Camino participaron este domingo en una emotiva jornada de fe y tradición con motivo del retorno de la Virgen de Perales a su ermita, tras permanecer durante un mes en la localidad con motivo de las celebraciones marianas de mayo.

La jornada comenzó con una eucaristía en la ermita, seguida de la tradicional procesión en la que la patrona fue trasladada a hombros por sus fieles a través del Camino de Santiago. Durante el recorrido, peregrinos y asistentes acompañaron el cortejo con cánticos, oraciones y muestras de devoción.

Ya en la campa de la ermita, tuvo lugar el intercambio de imágenes entre la Virgen de Perales, que permanecerá en su santuario durante el año, y la Virgen de Fátima, que regresó a la parroquia de la localidad. El repique de campanas y los cantos de los fieles pusieron el broche a una celebración marcada por el reencuentro, la tradición y la profunda devoción a la patrona.