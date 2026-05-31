Dos heridos tras una aparatosa salida de vía y vuelco en Fontanos de Torío

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico ocurrido esta tarde en el municipio de Fontanos de Torío se ha saldado con dos personas heridas de diversa consideración. Los hechos se han producido en torno a las 18:09 horas, momento en el que se ha recibido el aviso de una salida de vía de un turismo en el punto kilométrico 1 de la carretera LE-4521. Según la información disponible, el vehículo se ha salido de la calzada, ha impactado contra varios árboles y ha terminado volcando.

Como consecuencia del fuerte impacto, dos varones, de aproximadamente 70 y 55 años de edad, han resultado heridos. Aunque ambos se encuentran conscientes, la gravedad de la situación ha requerido una compleja maniobra de rescate, ya que uno de los afectados ha quedado atrapado en el interior del habitáculo tras el vuelco, impidiéndole salir por sus propios medios.

Ante la llamada de auxilio, se ha coordinado un dispositivo de emergencia en la zona con el objetivo de atender a las víctimas con la mayor celeridad posible. El centro de emergencias ha dado aviso inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de León para asegurar el área, a los Bomberos de León para proceder a la excarcelación del ocupante atrapado, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado los recursos médicos necesarios para estabilizar a los dos hombres y trasladarlos a un centro hospitalario.