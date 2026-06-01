Joaquín S. Torné: "El reto es la inteligencia artificial, la realidad aumentada o el big data y su aplicación a la agroalimentación"

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El director del Diario de León, Joaquín S. Torné, ha dado la bienvenida este lunes a los participantes en la sexta edición del Congreso de Agroalimentación, una cita plenamente consolidada que aborda los retos y fortalezas de un sector fundamental para la economía leonesa. Durante su intervención de bienvenida, Torné ha destacado el valor de este foro como un espacio de encuentro imprescindible y ha reafirmado el papel de los medios de comunicación como catalizadores del debate social y económico.

El director del periódico decano ha puesto de relieve la dificultad y el mérito que supone mantener el respaldo unánime de toda una industria a lo largo del tiempo. Al alcanzar la sexta edición de este encuentro, el periódico reafirma su vocación de servicio público con el territorio y con los ciudadanos de la provincia.

"No es fácil que un medio de comunicación como Diario de León logre concitar el interés de todo un sector año tras año. Esta es ya la sexta edición del Congreso de Agroalimentación, de modo que entiendo que podemos decir que lo hemos conseguido. Es un esfuerzo importante, pero creo que es muy necesario", ha aseverado Torné, quien ha explicado que este evento representa la manera en que el periódico "refuerza su compromiso con la sociedad leonesa". A su juicio, la labor de los medios "quizá no sea encontrar soluciones, pero sí lo es ofrecer los escenarios necesarios para que otros las encuentren". En este contexto, ha defendido el diálogo como "el mejor camino para conseguirlo".

Torné ha calificado a la industria agroalimentaria como un pilar "tremendamente estratégico", asegurando que sin su actividad "no se entiende esta provincia ni esta comunidad autónoma". Para ilustrar su potencia económica, ha recordado que el sector representa, de manera directa o indirecta, "en torno al 18 o 20 % del PIB de la comunidad, cerca de 20.000 millones de euros".

El congreso, que se desarrolla de forma presencial y mediante emisión en directo por streaming a través de la página web del periódico www.diariodeleon.es, se extenderá durante más de doce horas repartidas en dos jornadas. A lo largo del evento, "una treintena de personas, profesionales y expertos en la materia" analizarán exhaustivamente "todas las fortalezas y las debilidades de un sector en plena transformación, pleno de innovación, tecnológico, investigador y, sobre todo, pujante".

Al abordar los desafíos del sector, el director del Diario de León ha señalado que el título de esta edición se apoya firmemente en el binomio "innovación y resultado". De este modo, ha apuntado directamente hacia las tecnologías disruptivas como las herramientas clave para asegurar la sostenibilidad económica del campo a día de hoy.

"El reto a junio de 2026 es la inteligencia artificial, la realidad aumentada o el big data y su aplicación a la agroalimentación, todo en busca de una mayor rentabilidad en las explotaciones y también en la transformación del producto", ha remarcado.

En relación a esta transición tecnológica, ha valorado positivamente el esfuerzo de los productores locales y el respaldo de la administración autonómica a través de herramientas dotadas con fuertes inversiones presupuestarias, como los planes AKIS o Dataguía. No obstante, Torné ha insistido en que, por encima de la tecnología, el debate debe girar en torno a una premisa fundamental porque "el sector agroalimentario de León y de Castilla y León como sinónimo de calidad".

Finalmente, el director ha expresado su agradecimiento a los patrocinadores principales del congreso —la Junta de Castilla y León a través de la marca Tierra de Sabor y la entidad financiera BBVA— así como al resto de firmas colaboradoras y los participantes en estas jornadas que se desarrollarán entre hoy y mañana.