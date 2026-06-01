Donaciano Dujo: "Matan las vacas y los que están infectados son los jabalíes"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Donaciano Dujo, presidente de Asaja en la autonomía, disertó sobre la innovación para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. "Uno de los grandes problemas del relevo generacional es el acceso a la tierra, que no se estira, y que a veces se reduce por la competencia de las zonas de destino a producción energética". Dujo también aludió a la falta la rentabilidad. "A un mes del inicio de la cosecha, no será buena; por los coste de producción y por la climatología. Se sembraban dos millones de hectáreas; ahora, 1,6 millones, 20% menos, que han ido a barbechos, girasol, donde no hay gastos; se cuentan 800 euros de gastos en secano; dos mil euros en una hectárea maíz. Por tres mil kilos de rendimiento en secano, ni con lo que cobramos de la PAC haremos rentable. Si se tiene en cuenta que por hectárea se producen 14 toneladas de maíz, tres mil euros en el valor de la misma, si ya los gastamos antes, buena gana de trabajar. Nunca hubo una situación peor. Cuando no se pueda sembrar en León por falta de rentabilidad no lo será en el resto de España", reflexionó el dirigente de Asaja.

Y cambió de sector en este análisis: "El sector ganadero está atacado por la inestabilidad de las enfermedades que viene de fuera. Un ataque que arruina a los afectados y reduce venta a terceros países. Sin olvidarse de la tuberculosis, que viene extendida por la fauna; el jabalí está afectado en un un 70% 80%. De poco sirve que nos maten la cabaña ganadera, que maten las vacas, si luego lo infecta la fauna".

Dujo defendió la competitividad del sector primario: "Si España es una potencia exportadora es porque ofrecemos un alimento de calidad y rico. Ahí se demuestra con la venta de cercanía pensada para productores de calidad. Con la industria agroalimentaria somos complementarios; pero a veces no agradece que seamos productores de calidad. A finales de marzo la industria láctea de España amenazó con no recoger la leche si no firmaba. Hay 80 o 90 productores en la comunidad. Estamos en un país deficitario con respecto al consumo, la industria logró rebajar 7 céntimos el litro de la leche. Algún día no vendrán a recoger. Insisto en que la industria es nuestro aliado cuando defiende nuestra producción, pero nos arruina cuando mete el producto de fuera", analizó.

Dujo se refirió a los acuerdos comerciales con terceros países; los que "venden a la UE sin aranceles productos agroalimentarios a cambio de recibir industria. La UE se equivoca, vende a ganaderos y agricultores. Nadie en su sentido común puede dejar entrar de fuera lo que no deja producir aquí, meten productos que no cumplen la calidad o la sanidad animal, a bajo coste y así hacen competencia desleal". Donaciano Dujo afirmó que la rentabilidad de las explotaciones es negativa. "Así no habrá incorporaciones, no habrá producción; cuando deja de producir crea efecto dominó, no sólo lo siente el campo. Entre agrícola y agroindustria, se alcanza el 18% del PIB; si añadimos a los que nos venden, superamos el 20%; no podemos seguir a base de acumular pérdidas; peligra la cadena de quien nos venden, los que producimos y al que vendemos. Las administraciones deben poner medidas. La política agraria 2028-2034 se plantea una reducción de presupuesto que castiga la aportación de ayudas desde una cantidad. En este contexto, negociamos ahora. El Gobierno no es el que más fuerza tiene para defender el sector primario en Europa; debería ser de preocupación de Planas y Pedro Sánchez". Dujo aludió al plan hidrológico 2028-2033. "León es la envidia en el sector de regadío. Los principales protagonistas han sido los regantes, buena parte de su economía les va en ello; no es gratis, es un orgullo para Castilla y León tener el regadío que tiene León. Hemos hecho alegaciones para optimizar el proceso". También abrió otro melón. "Europa tiene que avanzar en técnicas de innovación genética; se permite en todo el mundo, lo que viene de fuera está modificado y aquí no se permite. Daría más rentabilidad y menos costes. Y pedimos avanzar en la agricultura 4.0 cuando no se pueda con nuestra maquinaria, se nos limita a la actividad con los drones".

"Frente a este mal escenario sólo tenemos la garantía del seguro agrario". Añadió un alegato contra la superpoblación de la fauna, que "no es ni buena para el medio ambiente". Y también contra la presión burocrática que desanima a cualquier joven que quiera instalarse en su pueblo. La situación política en España tampoco anima mucho", añadió Donaciano Dujo que desgranó el mapa del sector primario en la comunidad: hay 58.000 explotaciones, pero hace 16 años había 98.000. Hay 37.000 profesionales por cuenta propia, y entre 23.000 y 26.000 por cuenta ajena. Dujo incidió en el problema del relevo generacional con más del 50% del tejido productivo por encima d elos 55 años y con una media de 500 incorporaciones por ejercicio.