Los alcaldes de diversas zonas productoras leonesas coinciden en el lastre en que se ha convertido la burocratización del campo

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El bloque de la mañana ha proseguido con un segundo debate sobre las perspectivas del medio rural bajo el eslogan «Sector de futuro». En este foro han intervenido el alcalde de Boñar, Pepe Villa, el alcalde de Gordoncillo, Urbano Seco, y el alcalde de San Cristóbal de la Polantera, Francisco Manuel Ramos. Tal y como sucedió con la anterior mesa redonda de la mañana, el puesto de moderadora ha recaído en la veterana periodista del Diario Ana Gaitero.

Gaitero abrió el fuego lamentando no haber traído una bola de cristal para conocer el futuro del campo pero sí que se congratuló de tener a tres alcaldes para contar la situación y el porvenir de sus municipios. ‘’¿Qué retos tenéis para que los productos locales sean el sostén de vuestras comunidades?’’ quiso saber Ana. Pepe Villa aseguró: ‘’yo represento a la montaña, donde tenemos dos fábricas de embutidos, cinco carnicerías con animales propios y 36 ganaderías que están orgullosas de lo suyo y donde ha habido relevo generacional. La mujer está asumiendo gran protagonismo. La transformación de la carne y la leche es el reto. La burocracia nos mata, es el mayor enemigo para las personas que trabajan en el campo y que quieren llevar a cada hogar el mejor producto. Hay que intentar ayudarles con esa burocracia y cuasi eliminarla, pues muchas veces no tiene ningún sentido’’.

El municipio de Gordoncillo cuenta con especialización en viticultura gracias a Bodegas Gordonzello. Urbano Seco opina que ‘’en el campo se produce todo lo que acaba en la mesa, esté está situada en Nueva York, Madrid, León o el Everest. Cada zona tiene especializaciones. En nuestro caso del sur de León es el vino. Para producirlo es claro que hay que aplicar innovación y conocimiento para lograr calidad y productividad. Productos con denominación de origen son los mejores. De poco sirve tener mucha vid o cereal si la transformación se hace a cientos de km. Se pierde valor añadido. La zona Mayorga-Valderas-Gordoncillo, en los años 40 del siglo pasado tenían casi 6.000 hectáreas de viñedo y todo se transformaba allí, y la población era cuatro veces la actual. En Gordoncillo en los años 90 del siglo pasado creamos una sociedad anónima de tierras para acumular terreno. Fue crear un proyecto de apuesta por el territorio. Ha traído mucha riqueza.’’

Francisco Manuel Ramos: ‘’el sector por sí mismo tiene que intentar dar un paso adelante. El futuro ya está aquí. Se han implementado muchas técnicas agrícolas. La digitalización ayuda a manejar mejor las explotaciones. Talón de Aquiles es atraer a la juventud y nuevos cultivos. Respuesta a las necesidades que tiene la sociedad, nuevas maneras de alimentarse. En el Órbigo tenemos el lúpulo, cultivo menos extensivo pero valor añadido. Una de las zonas lupuleras más importantes del país. Se necesita apoyo de la administración pero sin trabas. Limitan. Tiene que haber normas pero que se exija lo mismo a todo los demás. Este sector es la base de nuestra sociedad. A la hora de consumir, que la gente se fije en lo que compra, para que apoyen los productor de la tierra leonesa. En regadío hemos mejorado mucho y ahorrado en su distribución. Ha sido una buena apuesta toda inversión hecha en este ámbito. También agricultura de precisión, muchos sistemas nuevos para que el trabajo tecnológico se ponga en valor en el campo.’’

Para dinamizar y apoyar el sector son importantes las ferias como Saborea Boñar. ‘’Con Saborea buscamos el turismo de la agro alimentación. El resultado es muy bueno porque hemos sabido conjugar con varios factores: bares y restaurantes. Cada año se reconoce a uno de los productores locales, para ellos es un impulso verse reconocidos. Suele haber buen incremento de ventas en el año que se les concede. Ese fin de semana, si crece exponencialmente el número de personas en el municipio también crecen las ventas. Es en mayo, aún no es verano, por eso la feria esta estratégicamente ubicada. En invierno dependemos de la estación de esquí. No podemos olvidarnos de la miel. 300% de crecimiento de productores en la última década. Es importante que todo el proceso se haga allí. Ganaderos del municipio ya no les recogen la leche, todas son de carne. Muchos han abandonado por desgaste, problemas burocráticos. Se necesita que se legisle sin prohibir. Los papeles desgastan mucho.

Tiene gran importancia consumir el producto local. Hay que darles a conocer mediante ferias. Estar orgullosos de lo nuestro. Concienciar. Tenemos la responsabilidad de aunque sea algo más caro consumirlos. Ponemos suelo público a disposición de nuestros ganaderos, un gesto que agradecen. Pero a veces se choca con la burocracia. Seguiremos apostando por poner en valor a nuestro productores. Nicanores, uno de los mejores dulces de la nación. Pones el nombre de Boñar en toda la geografía peninsular.

Hubo una arriería local de norte a sur, la provincia se complementa. Una ruta del Cea arriba hasta llegar a Prioro. De arriba a abajo y viceversa. Se subía vino, se bajaba madera’’, cuenta el alcalde de Boñar.

‘’Bodegas Gordonzello fue un proyecto innovador. Ahora mismo estamos en una situación de encanto. 1.200 hectáreas de la Vega de Valderas y Gordoncillo se van a convertir en regadío. Esto genera tanta fijación de población como el viñedo. Sobre todo por el margen que deja la transformación, es un valor añadido. Habrá que ver si se hace monocultivo de maíz, pero no todos los indicadores a su respecto son positivos. Habrá que darle una vuelta. León es la provincia que más regadío tiene de España. Es difícil apostar por otros cultivos por la incertidumbre que hay respecto a las normas que llegan desde Bruselas. No hay marco ni propuesta de qué hacer con el monocultivo de maíz para ir introduciendo variantes de futuro’’, explica el regidor de Gordoncillo.

‘’La gente se acomoda. Salirse de la zona de confort cuesta. Con cierta edad, cambios de cultivos es complicado. Por eso nuevas generaciones pueden darle una vuelta al asunto. El maíz también es el mayor potencial en nuestra zona, aunque teníamos riegos tradicionales, desde la época de antaño. Sí que fuimos zona de alubia, pero se ha perdido en parte, competencia con los productos de fuera (Sudamérica), contra los que es complicado competir. Hay que exigir lo mismo a lo de fuera que a lo de casa. Hay empresas interesadas en proponer huerta, pero es intensivo. Ejemplo de Almería positivo de hectáreas y hectáreas dedicado a ello’’, comenta el dirigente de San Cristóbal de la Polantera.

En Gordoncillo se han llevado a cabo muchas iniciativas novedosas, como un palomar, un huerto ecológico, o un coto fotográfico para el avistamiento de pájaros. Todo dentro del llamado turismo experiencial. ‘’El concepto desarrollo rural es algo con muchos matices. Hace más de 30 años lo que elaboramos nosotros fue un proyecto integral. La cultura es uno de los parámetros, ligada a todo lo demás. Lo que tiene que ver con el medio ambiente o la agricultura tiene que ver con el desarrollo. La idea de coto fotográfico para disparar la cámara. Desde hace 15 años, dos empresas una de Murcia y otra de Albacete hacen trashumancia con sus abejas en nuestra zona. Todo eso parecía impensable. Huerto ecológico, impulsado por ayuntamiento, 500 m², se producen cebollas, pimientos, tomates, etc. Gente viene hasta de Madrid a ver su funcionamiento con talleres. Éxito creciente. Frases cuando empezamos: No existe desarrollo en ausencia de agricultura o Gordoncillo, donde se hermanan el vino y la cultura. Premios como Semilla de Oro a Juan Carlos Mestre hace unos días. La idea de juntar a la gente en grandes ciudades es lo que ha provocado la despoblación y eso es difícil de romper’’, narra Urbano.

‘’Comenzar de cero sin herencia familiar en la agricultura es harto dificultoso, no puedo ser optimista pues requiere inversión muy grande. De cara a la huerta hay herramientas increíbles. Con un tractor hoy se pueden lograr cosas increíbles. Tengo 54 años y sé cómo ha ido cambiando la forma de hacer las cosas para bien gracias a la mecanización y automatización. El atractivo para los jóvenes yo creo que puede estar ahí. El campo ya no requiere 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. La ganadería, sobre todo de leche, sí que requiere más tiempo. Pero está claro que son necesarias grandes inversiones para lograr esta automatización. Creo que es una actividad bonita, ver las plantas desde la siembra hasta la cosecha. Hay que hacer pedagogía del campo y atraer a la gente joven para que venga a conocerlo. Yo estoy a dos minutos de mi oficina, los campos que trabajo. El mundo rural ofrece cosas muy bonitas’’, concluye Francisco.