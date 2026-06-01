Carlos Magdaleno reivindica la "ilusión" empresarial y el potencial rural de CYL

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El vicepresidente de CEOE Castilla y León(Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León), Carlos Magdaleno, ha defendido este lunes la necesidad de reforzar la confianza en el potencial del medio rural y en la capacidad emprendedora de los empresarios durante su intervención en el VI Congreso de Agroalimentación. En una conferencia marcada por el optimismo y la reivindicación del papel del sector agroalimentario, Magdaleno aseguró que Castilla y León cuenta con todos los ingredientes necesarios para seguir siendo una referencia nacional e internacional.

Tras agradecer la invitación del Diario de León, el representante de la patronal ha querido destacar el peso estratégico de la agroalimentación en la economía autonómica, tanto por su aportación al PIB como por su capacidad exportadora. “Tenemos un filón en el mundo rural que no acabamos de creernos”, ha afirmado, reivindicándose como un “ruralista convencido” y apelando a la necesidad de que la sociedad valore más las oportunidades que ofrecen los pueblos.

Magdaleno ha querido poner el foco en el papel de los empresarios, autónomos y emprendedores como motores del desarrollo económico, aunque ha subrayado que las administraciones deben facilitar su labor. En este sentido, ha reclamado más compromiso político con la lucha contra la despoblación y medidas concretas para mejorar la calidad de vida en el medio rural, como una mayor disponibilidad de servicios básicos o incentivos fiscales para quienes residen en pequeños municipios.

Durante su intervención, también ha puesto en valor el talento existente en el campo y ha rechazado la idea de que la innovación se concentre únicamente en las grandes ciudades. Como ejemplo, ha destacado el grado de modernización alcanzado por agricultores y ganaderos, capaces de gestionar explotaciones mediante tecnología satelital o controlar sistemas de riego desde sus hogares.

Asimismo, ha defendido la capacidad transformadora de la industria agroalimentaria regional y recordó que Castilla y León alberga marcas líderes que nacen de materias primas producidas en la propia comunidad. “Tenemos una industria puntera y productos de reconocido prestigio”, ha afirmado.

En materia de competitividad, Magdaleno ha querido reclamar igualdad de condiciones para los productores europeos frente a las importaciones procedentes de terceros países. En referencia al acuerdo con Mercosur, ha asegurado que lo ha preguntado a Bruselas y que le han dicho que las salvaguardas que han negociado han sido buenas, para garantizar la igualdad competitiva. "Nosotros ante esto, que si tenemos las mismas reglas estamos de acuerdo, pero que, en caso de que no sea así, que se preocupen por conseguirlo", ha declarado acerca de este tema.

Por otro lado, ha alertado de la incertidumbre generada por factores internacionales como la guerra de Ucrania o el incremento de los costes energéticos y de producción. Ante este escenario, ha pedido a las administraciones “certidumbre” y reglas claras que permitan a las empresas competir en igualdad de condiciones.

Para concluir, el vicepresidente de CEOE Castilla y León ha reclamado más apoyo a la inversión, la innovación y la internacionalización de las empresas, además de fomentar una mayor autoestima colectiva sobre las fortalezas de la comunidad. “Tenemos todo para que este siga siendo un sector puntero y para fijar población en las zonas rurales”, ha afirmado, antes de cerrar su intervención con un mensaje claro: “Hay que transmitir ilusión”.