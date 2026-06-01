La industria pide menos burocracia y más apoyo para generar riqueza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un tema de actualidad candente sobre la mesa: Industria y comercio para generar riqueza y tres ponentes para analizarlo: Cayetano Manzano, director de fábrica de Industrias Lácteas Manzano (Manzer); José Luis Nieto, alcalde de Astorga y Manuel Rilo, gerente de E.Leclerc en la última mesa redonda matinal de la primera jornada del VI Congreso de Agroalimentación Diario de León, que estuvo moderada por el periodista Miguel Ángel Zamora.

Entre las conclusiones, una clara: es necesario reducir la burocracia a la industria y al comercio para poder prosperar. Los tres participantes en la mesa redonda coincidieron en las trabas que supone sacar adelante una empresa con la legislación actual y pidieron un cambio que haga posible la generación de riqueza.

Cayetano Manzano señaló que “las cosas no tienen nada que ver con cómo eran antes, ahora es otro mundo”, en relación a la forma de llevar una compañía como la suya, que tiene ya a su cuarta generación a los mandos en esta firma que puso en marcha su bisabuelo en Valderas hace décadas.

Manuel Rilo recordó que L.Leclerc lleva en León 30 años y abordó la necesidad del largo plazo para la continuidad de un negocio como este que comenzó como hipermercado que ya tiene cuatro centro de trabajo en León y con una plantilla de alrededor de 200 personas.

A la pregunta de si hay capacidad en una provincia de León para la reinversión, el gerente del centro comercial respondió con una apuesta clara: el binomio calidad e infraestructuras. "Primero tienes que saber qué vas a vender, cuánto vas a generar en esta venta y cuánto te va a costar mantener esa actividad y generar un beneficio", explicó. A este respecto, matizó que "cuando tienes un año muy bueno tienes que guardar para cuando ganes poco o pierdas, pero hoy ese margen cada vez se reduce más". Para él, el principal problema es que "si partiésemos del kilómetro cero en los productos entenderíamos mejor qué pasa y por qué suben los precios", y apostó por "optimizar toda la cadena de valor desde que nace el producto hasta el final de la distribución porque la industria no tiene capacidad de encarecer los precios, es el Gobierno".

Además, dijo que "la parte logística es fundamental para desarrollar cualquier proyecto" y que "el político va a defender intereses diferentes a los del empresario y hay que los empresarios estamos para defender y sacar adelante nuestra empresa y generar un beneficio y para eso no pueden ponernos pegas. Por eso, abogó por hacerlo más fácil "porque ahora es demasiado difícil gestionar una empresa como para gastar el tiempo en resolver problemas que son fáciles de resolver" por parte de la administración.

En cuanto a los márgenes empresariales, Manzano expuso que "deberían dejar más del que dejan" y para ello puso sobre la mesa la necesidad de hacer productos diferenciadores. "Nosotros tenemos quesos peculiares, con alguna innovación o mejora para salirnos de la línea marcada por el mercado y hacer algo diferente, que el cliente valore un producto mejor que el tradicional y poder tener así un poco más de margen porque es muy difícil competir". Hizo hincapié en enfocarse "en los quesos de valor añadido que son algo diferenciadores, porque si no es muy difícil, pues hay que hacer inversiones muy grandes y muy potentes que, si no tienes un producto que te deje margen, es muy complicado.

Manzano, que aseguró que la leche de la provincia es "increíblemente mejor de la que había hace 30 años cuando empecé yo", puso de manifiesto la necesidad de que el cliente sepa que no está comprando lo mismo, sino un producto distinto en sabores y texturas "para que lo valore más y así lo pague si considera que es un producto bueno". A este respecto, aseguró que "hay campo para empresas".

Por su parte, José Luis Nieto hizo alusión al saber vender de franceses e italianos, mientras que en España los costes se han disparado aquí. "Aquí las cosas han ido cambiando; antes era decisivo el factor precio y hoy la gente ya prueba primero y luego se fija en el precio". En este sentido, afirmó que "el mercado internacional no quiere un producto si no es bueno", al tiempo que manifestó la necesidad de "estar bien situados en el plano de infraestructuras y tener una ubicación que te permita llegar a todos los sitios".

Manzano manifestó que "la labor de un empresario es muy dura porque las trabas burocráticas son muchas", algo que compartió Rilo, quien dijo que "ahora se valora más el tiempo libre que el dinero".

El tema de las trabas burocráticas volvió a situarse en primera línea en esta mesa redonda. En este sentido, el alcalde de Astorga aseveró que "cuando viene algún empresario le intento ayudar porque, si no, la gente se cansa y no viene". Dijo también Nieto que "la administración pública está anquilosada con leyes antiguas que no se han cambiado" al tiempo que dejó en el aire una advertencia: "O cambiamos la administración pública o esto no funciona para las empresas y autónomos porque sin ellos esto se cae". También se hizo una pregunta: "¿Cuánto podemos aguantar con este sistema que castiga todo el rato al empresario?", una realidad que, a su juicio, ha provocado que todo el mundo quiera ser funcionario. "El sistema protege al vago, no al trabajador", sentenció.

En esta línea, Manuel Rilo expresó que "el empresario lo tiene mal" porque "hoy en día el que no quiere trabajar no lo hace y en ocasiones gana más que el que trabaja", si bien abogó por "pagar al trabajador lo que se le tiene que pagar".

Manzano apoyó la idea del exceso de trámites. "Hoy generar riqueza supone invertir dinero y hoy no se invierte si no hay un rédito previsto y todo son trabas" y dijo que "el no querer trabajar no está penalizado".

" A mí me da igual quién gobierne, lo que quiero es que lo hagan bien y hay que mirar el nivel político que hay en el gobierno de la nación", señaló Rilo, quien dijo querer ser más optimista. "Me gustaría que esto fuese cogiendo una normalidad que sí había hace unos años porque creo que hemos perdido mucho", añadió.

Por su parte, Nieto expuso que "sólo quejarse no vale y por eso yo intento que esto cambie porque no hay otra opción. No nos pueden contar se pueden montar empresas y luego que todo sean requisitos". En este sentido, criticó que "en el Gobierno haya gente que nunca ha montado una empresa ni ha contratado un trabajador ni pagar gastos a final de mes". Defendió también que "si no hay mano de obra, nos tendrán que facilitar un sistema que nos permita traer trabajadores que cumplan unos requisitos; si no, no podemos ser rentables". Y apostó por "pocas leyes y que funcionen".