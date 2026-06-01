Los expertos abogan por la innovación para "satisfacer al consumidor"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La sesión vespertina de la primera jornada del VI Congreso de Agroalimentación de Diario de León se abrió con la mesa redonda sobre «Innovación, una obligación». El coloquio tuvo como protagonistas a José María Fresno, coordinador del grado de Tecnología de los Alimentos y Ciencias Gastronómicas de la Universidad de León, y de Roberto Robles, director general de Lactiber, quienes insistieron en la necesidad de innovar pero con la vista puesta en el consumidor y con el objetivo de lograr productos "abrosos, sostenibles y seguros".

José María Fresno señaló que "hace años mayoritariamente la industria elaboraba productos y decía lo que los consumidores tenían que consumir; ahora, es el consumidor el que dice el tipo de producto que quiere". "Eso para las industrias es un reto brutal", concedió el coordinador del grado de Tecnología de los Alimentos y Ciencias Gastronómicas de la Universidad de León, quien mantuvo que defendió que "cada vez se habla más de alimentación, nutrición, pero cada vez se concina menos". "Al final, cada vez más, nuestra alimentación está en manos de las industrias, que en el futuro serán nuestros cocineros", vaticinó.

Fresno afirmó que "la alimentación ya no tiene el componente emocional, de recordar cómo se cocinaba", sin el cual "no sirve de nada tener el mejor sándwich, el más orgánico del mundo". Desde esta óptica, el responsable académico incidió en que "la tecnología de los alimentos está diseñando nuevos sistemas de procesado que permite ser seguro, lo primero, que tenga una buena calidad nutricional y, luego, calidad sensorial". "Se habla mucho de alimentación y nos estamos volviendo un poco locos, como con las hamburguesas veganas o en la necesidad de enriquecer fuentes de proteínas. Al final se crean prosductos que buscan un negocio cuando no es necesario", expuso, a la vez que ciritcó "a los advenedozos de las redes sociales" y los "influencers pagados por las empresas" que no tienen nada que ver con "quien se dedica a la divulgación científica". "Hacen más caso a Marcos Llorente que a cualquier persona sensata que hable", sentenció.

Lactiber, la "gran desconocida", como la definió su director general, suma "162 millones de euros de facturación el año pasado" en la "elaboración de productos lácteos". Dentro de esta cuenta, Roberto Robles insistió en que "toda innovación no vale que venga de ideas fantásticas", sino que debe "fijarse en el consumidor". "Hoy, el consumidor tiene poquito tiempo, le gusta la inmediatez y ha cambiado. Nos gustaba ir a los lineales, pasear y elegir. Hoy, no quiere elegir, sino que hay que ponérselo fácil y darle el mejuor producto. Hemos pasado de elegir a acertar, ir a aquello que cubre una necesidad que tengo", explicó.

Robles insistió en que "la innovación nace en el campo porque desde la alimentación de la vaca se puede modular lo que se quiere dirigir a una producción de una determinado proteína o ácidos grasos". "No sólo hay que pensar en la industria, sino desde el origen", recalcó para centrar el objetivo, tras apuntar que "Nunca hemos comido con tanta seguridad como se hace hoy".

El director general de Lactiber puso "en valor el trabajo que realizan a diario los ganaderos y agricultores, la pata de la producción sin la que habrá que volver a cazar", ironizó. "Nos hemos alejado del productor. No hay esa consciencia", subrayó el director general de Lactiber.

En su intervención, Robles abundó en que "cada vez hay que hacérselo más fácil al consumidor y en eso está la innovación". "Tenemos que estrujarnos la cabeza para darle aquello que satisface una necesidad", concedió, antes de defender que "no porque un alimento sea precocinado tiene que ser malo". "Los estándares de producción son los más altos en décadas", repitió el director general de Lactiber, quien remarcó que los productos tienen que ser "sabrosos, sostenibles y seguros".

El discurso de Robles se paró el avisar de que "las mal llamadas leches vegetales hasta hace poquito se llamaban leches", además de que incidió en que "detrás de ellas hay procesos y residuos tremendos".