Apuñalado un hombre de 40 años en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre, de unos 40 años de edad, resultó herido con arma blanca a última hora de la tarde de ayer en una vivienda situada en la avenida Portugal de La Bañeza, en la provincia de León.

El suceso se produjo a las 20.35 horas y, según informó el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, se avisó a la Policía Local de La Bañeza, a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias -Sacy, que trasladó al herido al Complejo Asistencial Universitario de León.