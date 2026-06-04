Diario de León

Detenidas dos vecinas de La Bañeza por desvalijar comercios en Arroyo de la Encomienda

La Guardia Civil recupera dispositivos tecnológicos valorados en más de 5.000 euros y remite las diligencias a los juzgados de Valladolid ante la sospecha de que existan más comercios afectados

Un agente de la Guardia Civil en un establecimiento de venta de dispositivos tecnológicos.

Un agente de la Guardia Civil en un establecimiento de venta de dispositivos tecnológicos.GUARDIA CIVIL / ARCHIVO

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Europa Press
Valladolid

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La Guardia Civil ha procedido a la localización y detención de dos mujeres, vecinas de La Bañeza (León), como presuntas autoras de los delitos de hurto continuado en comercios de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y pertenencia a grupo criminal.

La investigación, enmarcada en la denominada 'Operación Baneza', se inició a raíz de las denuncias interpuestas por los responsables legales de diversos establecimientos comerciales de Arroyo de la Encomienda, quienes reportaron pérdidas que superaban los 5.000 euros debido a constantes sustracciones.

Tras la apertura de la operación, la Guardia Civil ha llevado a cabo un exhaustivo análisis del visionado de las cámaras de seguridad de los locales afectados, así como diversas gestiones operativas sobre la zona. Gracias a estas pesquisas, se logró identificar plenamente a las presuntas autoras de los hechos.

Durante el transcurso de las investigaciones se pudo determinar que, entre los efectos sustraídos en los diferentes establecimientos comerciales, figuraban tres dispositivos iPad y dos relojes inteligentes Apple Watch, además de otros productos, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Una vez localizadas, los agentes se trasladaron hasta la localidad de La Bañeza (León). Allí, se procedió a la detención de dos mujeres, vecinas de dicho municipio leonés.

Por parte de la Guardia Civil se continúan realizando gestiones, ya que no se descarta la existencia de otros establecimientos afectados o estafados por el modus operandi de este grupo criminal.

Las diligencias policiales correspondientes ya han sido confeccionadas y entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.

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