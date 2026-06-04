Detenidas dos vecinas de La Bañeza por desvalijar comercios en Arroyo de la Encomienda

Un agente de la Guardia Civil en un establecimiento de venta de dispositivos tecnológicos.GUARDIA CIVIL / ARCHIVO

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha procedido a la localización y detención de dos mujeres, vecinas de La Bañeza (León), como presuntas autoras de los delitos de hurto continuado en comercios de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y pertenencia a grupo criminal.

La investigación, enmarcada en la denominada 'Operación Baneza', se inició a raíz de las denuncias interpuestas por los responsables legales de diversos establecimientos comerciales de Arroyo de la Encomienda, quienes reportaron pérdidas que superaban los 5.000 euros debido a constantes sustracciones.

Tras la apertura de la operación, la Guardia Civil ha llevado a cabo un exhaustivo análisis del visionado de las cámaras de seguridad de los locales afectados, así como diversas gestiones operativas sobre la zona. Gracias a estas pesquisas, se logró identificar plenamente a las presuntas autoras de los hechos.

Durante el transcurso de las investigaciones se pudo determinar que, entre los efectos sustraídos en los diferentes establecimientos comerciales, figuraban tres dispositivos iPad y dos relojes inteligentes Apple Watch, además de otros productos, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Una vez localizadas, los agentes se trasladaron hasta la localidad de La Bañeza (León). Allí, se procedió a la detención de dos mujeres, vecinas de dicho municipio leonés.

Por parte de la Guardia Civil se continúan realizando gestiones, ya que no se descarta la existencia de otros establecimientos afectados o estafados por el modus operandi de este grupo criminal.

Las diligencias policiales correspondientes ya han sido confeccionadas y entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.