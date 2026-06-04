Carrizo muestra su «oro verde» con la Ruta Guiada del Lúpulo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Carrizo ha puesto en marcha una nueva edición de la Ruta Guiada del Lúpulo «Oro Verde», una propuesta turística que alcanza este año su sexta edición consolidada como una de las actividades más singulares de la oferta de ocio y patrimonio de la comarca del Órbigo.

La iniciativa, nacida en el verano de 2021, tiene como objetivo acercar a vecinos y visitantes al mundo del lúpulo, un cultivo estrechamente ligado a la identidad, la historia y la economía de esta zona de la provincia de León, principal productora de esta planta en España.

Las visitas se desarrollarán inicialmente durante fines de semana y festivos y permitirán a los participantes conocer de primera mano todo el proceso que rodea al lúpulo, desde su cultivo hasta su transformación. El recorrido comenzará en el Monumento al Lúpulo, situado en el parque de La Bolenga, donde se ofrecerá una introducción a la tradición lúpulera de la comarca.

Posteriormente, los asistentes visitarán una finca de cultivo para observar sobre el terreno las características de una planta fundamental para la elaboración de la cerveza, ya que aporta buena parte de sus aromas y sabores. La experiencia continuará en la Casa de Cultura de Carrizo, donde se explicarán los procesos de pelado y transformación del producto antes de concluir con una cata de cervezas artesanales.

La actividad tiene una duración aproximada de dos horas y media y mantiene un precio de 10 euros por participante. Los menores acompañados podrán participar gratuitamente en la ruta, aunque no en la cata, para la que se habilitarán alternativas de entretenimiento.

La programación turística municipal se completa además con las visitas al histórico monasterio cisterciense de Carrizo, fundado en 1176 y habitado de forma ininterrumpida por una comunidad de monjas desde entonces. Los sábados se ofrecerán visitas libres y guiadas, con la posibilidad de combinar esta experiencia con la Ruta del Lúpulo a un precio reducido.

A estas propuestas se suma también la Ruta del Antruejo, un recorrido temático que permite descubrir las figuras más representativas de una de las tradiciones populares más arraigadas del municipio.