Santa María critica el fin de la gestión municipal del Imserso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha criticado la decisión del Gobierno respecto al programa de viajes del Imserso para la temporada 2026/2027, tras recibir un comunicado de la directora general del Instituto de Mayore y Servicios Sociales, María Teresa Sancho. «El comunicado recoge una medida que supondrá un importante perjuicio para los vecinos de los municipios rurales y, especialmente, para las personas mayores que encuentran dificultades para realizar estos trámites por sus propios medios», tal y como ha señalado el consistorio en una nota de prensa. El ayuntramiento paramés recibió el pasado mayo la citada comunicación en la que se informaba de la extensión del convenio existente entre el Imserso y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), tras no alcanzarse un acuerdo para su renovación. «Como consecuencia, desaparecerán las plazas que hasta ahora se asignaban a los ayuntamientos para gestionar directamente las solicitudes de los vecinos de cada localidad», manifiesta la nota de prensa, en la que se eplica que este acuerdo, vigente desde hace más de tres décadas, «permitía a los municipios disponer de alrededor de 200 plazas por temporada, facilitando el acceso a los viajes del Imserso a aquellas personas mayores que no pueden desplazarse a las ciudades para realizar los trámites o que carecen de medios digitales para gestionar las solicitudes por internet. «La eliminación de este sistema supone un nuevo obstáculo para los habitantes del medio rural, que vuelven a ver cómo se reducen servicios que contribuían a garantizar la igualdad de oportunidades respecto a quienes residen en núcleos urbanos», asevera el ayuntamiento, que ha pedido explicaciones a la Femp.