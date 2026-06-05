Los orgullosos pendones de Pobladura de Pelayo García lucen siempre bien altos

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

El domingo 7 de junio los pendones estarán listos a las 11.30 horas en el jardín del frontón municipal de Pobladura de Pelayo García donde comenzará la IV Concentración de Pendones. Una hora después, y dejado el tiempo suficiente para que los locales y visitantes hayan podido acercarse a admirarlos, se llevará a cabo la levantada de los pendones.

Con el reloj que seguirá corriendo, a las 13.00 horas se participará en una Santa Misa en la iglesia parroquial, para continuar con un desfile que comenzará sobre las 13.30 horas, dependiendo del párroco local. Tras la procesión de los pendones se finalizará la concentración con una paellada popular a las 15.00 horas.

La tradición de la pelota a mano no se pierde nunca

Si hay un deporte tradicional de la época de antaño que se ha mantenido en Pobladura de Pelayo García muy vivo y ajeno a los avatares del tiempo que le han sacudido en otros lugares de la geografía peninsular es el de la pelota a mano. El frontón cubierto, con entrada gratuita, será el sábado 6 de junio desde las 17.45 horas la sede de diversos encuentros. Para abrir boca y entrar en ambiente, habrá partidos de infantiles y cadetes de la Escuela de Pelota a Mano de Pobladura.

Para seguir con el menú, el primer plato será un partido nivel Élite de la competición de Castilla y León, que tendrá como contendientes a Beobide y Rubio, por un lado, y Mata y Nuevo por el otro. Para culminar la cita deportiva, el plato principal será el partido estelar entre Mardaraz y Arauzo (Vizcaya) contra Landuluce e Iriarte (Álava). Todo ello pensado para el deleite de los aficionados a pelota a mano, un deporte que no hay que olvidar que estuvo en cuatro ediciones de los JJ OO: París 1900 y 1924; Ciudad de México 1968 y Barcelona 1992.