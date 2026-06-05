Jorge Fernández, ganadero omañés: "Me duele porque son animales criados por mí, pero hay que asumir que esto puede pasar"

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Murias De Paredes Creado: Actualizado:

La provincia de León registró un nuevo caso de tuberculosis bovina, que ha supuesto de nuevo el vaciado de la ganadería donde se ha detectado el positivo. Concretamente, se trata de la ganadería omañesa «Cristian TC», del matrimonio Jorge Fernández y Clara García, con titularidad compartida, y que cuenta con 251 reses.

Según explica este ganadero de 44 años, quien lleva dedicado desde el 2011 a esta profesión y en titularidad compartida con su mujer desde el 2020, el primer positivo se detectó a finales de marzo, a pesar que «a principios de ese mes pasaron el saneamiento, y no hubo ningún problema», si bien unas semanas más tarde, este joven vende una vaca que es llevada al matadero y desde allí le informan «que el animal presenta sintomas compatibles con la tuberculosis» y tras hacer los analisis pertinentes le confirman que la res tiene la enfermedad. Tras ello, se inicia el proceso para el vaciado de la explotación «los funcionarios de la Junta, especialmente las dos veterinarias de Riello, me han ayudado con toda la tramitación» y es que señala que «me han explicado todos los detalles y acompañado para hacerme un poco más facil este trago amargo» sentenció.

En este sentido, Jorge Fernández explicó que «se trata de un bache y me duele porque son animales criados por mí» pero también es consciente de que estas situaciones pueden pasar, al igual que «los ataques del lobo, del oso, o incluso la enfermedad de la dermatosis nodular». Si bien, a pesar de esta dificil situación, el ganadero continuará ejerciendo la profesión de ganadero «es lo que me gusta, me quiero dedicar a ello», por eso piensa en volver a comprar reses vacunas o incluso aumentar el número de reses equinas, contando con medio centenar.

Ayuda a la Junta

Una complicada situación, en la que esta explotación ganadera cuenta con la ayuda de la Junta de Castilla y León por el sacrificio de los animales y otra para su reposición, además de la indemnización del seguro y el pago de las vacas que se han sacrificado que no tenían la enfermedad y sirve para la venta de su carne «todavía no sé la cifra exacta de cuantos animales pueden ser positivos» matizó.

En la provincia de León, este sería la cuarta explotación ganadera que se detecta tuberculosis, mientras que los tres casos anteriores se registraron en el municipio de Boca de Huérgano, en la vertiente oriental, sacrificando un total 307 animales.