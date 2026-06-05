El Kit Digital deja en la provincia de León más de 34 M€ para 26.771 trabajadores

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El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, visitó este viernes las instalaciones de la empresa Entrepeñas para conocer de primera mano las mejoras implantadas gracias al programa Kit Digital y comprobar el impacto que esta iniciativa está teniendo en la modernización del tejido empresarial leonés. Desde su puesta en marcha en 2022, el programa Kit Digital ha movilizado más de 3.000 millones de euros en toda España y ha permitido que cientos de miles de pequeñas empresas y autónomos incorporen soluciones digitales a su actividad. En la provincia de León, el balance también refleja una importante acogida. Hasta la fecha se han concedido 9.030 ayudas por un importe de 34,67 millones de euros, beneficiando a 26.771 trabajadores. Además, León concentra cerca del 20% de las ayudas concedidas en Castilla y León, situándose entre las provincias con mayor implantación del programa.

Durante la visita, Alaiz Moretón recorrió las instalaciones de la compañía y mantuvo un encuentro con sus responsables y trabajadores para conocer las herramientas tecnológicas incorporadas a través de esta línea de ayudas impulsada por el Gobierno de España.

El objetivo del programa es facilitar la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos mediante la implantación de soluciones tecnológicas que mejoren su competitividad, productividad y capacidad de crecimiento.

El subdelegado destacó que empresas como Entrepeñas demuestran que la transformación digital no es exclusiva de las grandes compañías o de los grandes núcleos urbanos. «La digitalización también está llegando al medio rural y a empresas familiares con una larga trayectoria, que encuentran en la tecnología una herramienta para seguir creciendo, mejorar su gestión y abrir nuevas oportunidades de negocio», ha señalado. Alaiz Moretón incidió asimismo el papel desempeñado por la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de León, impulsada por Red.es y Cámara de España.

El subdelegado también ha destacado el efecto positivo que el programa ha tenido sobre el propio sector tecnológico leonés. Actualmente son 66 las empresas de la provincia acreditadas como agentes digitalizadores, lo que ha generado nuevas oportunidades de actividad económica y empleo especializado vinculadas a la transformación digital.

Desde Embutidos Entrepeñas, Natalia Ordóñez ha señalado que, gracias al Kit Digital, la compañía ha podido «unificar bases de datos, mejorar la gestión de clientes, automatizar procesos internos y contar con herramientas de análisis de datos para poder tomar mejores decisiones".