Valporquero cumple 60 años convertida en sede de las cuevas turísticas españolas

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

La Diputación de León celebró ayer el Día Mundial de las Cuevas y el Mundo Subterráneo con un acto en la Cueva de Valporquero en el que se destacaron tres hitos: el 60 aniversario de su apertura al público, el centenario de las primeras exploraciones subterráneas en su interior y el 30 aniversario de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (Acte), que desde este sábado establece oficialmente su sede en este enclave.

Durante el acto institucional, el diputado de Turismo, Octavio González, remarcó la importancia de Valporquero como uno de los principales referentes del turismo subterráneo y de naturaleza en España, así como su contribución al desarrollo económico y social de la montaña leonesa. «Valporquero es mucho más que una cueva turística. Es un ejemplo de cómo conservar y poner en valor nuestro patrimonio natural de forma sostenible, generando oportunidades para el territorio y contribuyendo a fijar población en el medio rural. Durante seis décadas ha sido la puerta de entrada para que millones de visitantes conozcan un espacio único y se acerquen a la riqueza natural de la provincia», señaló.

Desde su apertura al público, el 31 de julio de 1966, la Cueva de Valporquero ha recibido más de 3,5 millones de visitantes y se ha consolidado como uno de los principales recursos turísticos de la provincia. «Ocio, deporte y cultura en un mismo enclave: eso es Valporquero», afirmó González al tiempo que avanzó que «el objetivo de la Diputación sigue siendo preservar la cavidad, ponerla en valor y garantizar un uso racional que permita mostrarla a los visitantes de forma organizada y sostenible».

El diputado de Turismo también destacó que la cueva acoge desde este sábado la sede de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (Acte), una entidad que celebra este año tres décadas de trayectoria y que inició su andadura precisamente en León, donde se elaboraron sus primeros estatutos en 1996, aunque su sede se estableció entonces en Madrid, en el Instituto Geológico y Minero de España. «Hoy celebramos la llegada de la sede de la ACTE a León y también 30 años de trabajo en favor de nuestro patrimonio subterráneo, de las cuevas y minas turísticas», explicó.