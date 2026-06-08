Las vaquillas, protagonistas en Pobladura de Pelayo García

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las vaquillas son tradición en Pobladura de Pelayo García y es algo que ha vuelto a quedar claro en el Corpus de este año.

Este domingo, la localidad despidió tres días de fiesta, un evento el del Corpus que celebra desde hace tres décadas, cuando se formó por primera vez la comisión de fiestas. No pocas personas han pasado por la comisión y a ellas se les ha rendido un homenaje estos días. También el rock ha tenido su momento en Pobladura, que ha sido escenario de un concierto de la mítica banda Reincidentes. Y no podía faltar en el listado de eventos con solera la suelta de vaquillas.

Los mozos del pueblo pudieron ayer lidiar con las vaquillas por las calles de la localidad hasta la plaza, algo que también pudieron hacer el viernes y el sábado bien entrada la noche. Ayer el evento comenzó a última hora de la tarde, cuando el calor dio algo de tregua.

Los animales llevaban el sello de la ganadería de Rodolfo Gallego, de San Román de Hornija, e hicieron disfrutar de lo lindo a los asistentes a la última jornada de las fiestas del Corpus de Pobladura. Tres días cargados de tradición y también llenos de diversión.