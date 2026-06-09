La Bañeza apoya la creación literaria con 'Reinas de León'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado viernes 5 de junio tuvo lugar en la Biblioteca Municipal Juan de Ferreras de La Bañeza la presentación del libro Reinas de León, obra del autor Alejandro Álvarez Rodríguez.

El acto contó con la presencia de la concejal de Cultura, Silvia Cubría, el alcalde de la ciudad, Javier Carrera de Blas, así como de Julio Alberto Cendón de Librería Arlequín y el propio autor. La organización del evento se enmarca dentro de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento, que mantiene su apoyo a autores y creadoras y creadores noveles, facilitando la difusión de sus trabajos en espacios municipales.

La obra presentada recoge una investigación desarrollada durante varios años en torno a mujeres relevantes en la historia del Reino de León, con el objetivo de visibilizar figuras históricas que en muchos casos han quedado relegadas o insuficientemente documentadas en los relatos tradicionales. Durante el acto, el autor defendió la necesidad de revisar y ampliar las narrativas históricas desde una perspectiva más inclusiva, recuperando testimonios y referencias que contribuyan a completar el conocimiento del pasado.