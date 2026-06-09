Muere un ciclista al colisionar contra un camión en Roperuelos del Páramo
La víctima es un hombre de 80 años, que perdió la vida tras el accidente que tuvo lugar en la carretera LE-412
Un ciclista de 80 años ha muerto al colisionar con un camión en el municipio leonés de Roperuelos del Páramo, según ha informado el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Castilla y León.
El accidente tuvo lugar este lunes en el kilómetro 16 de la LE-412 a las 21.48 horas de este lunes. La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil.
En el lugar, el personal de Sacyl confirmó el fallecimiento del ciclista, un varón de unos 80 años.