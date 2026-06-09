El Principado ofrece dos pastizales a los ganaderos afectados por la situación de Pinos

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El Gobierno asturiano ha ofrecido a los ganaderos de Mieres afectados por la situación creada tras la resolución judicial que les impide subir su ganado al Puerto de Pinos dos pastizales propiedad del Principado en Oviedo y Quirós para que valoren si son susceptibles de aprovechamiento para compensar la carencia de pastos para sus rebaños.

Este colectivo ha recibido este propuesta durante la reunión que ha mantenido este martes con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que ha indicado que deberán valorar ahora si los pastizales ofertados pueden ser aprovechados por su ganado y que también se deberá estudiar si esta medida puede generar un conflicto con otros ganaderos.

Se trata, según Marcos, de dar una solución a un problema "urgente" derivado de una situación "no deseada" en cuya resolución está trabajando el Ayuntamiento de Mieres, propietario de los terrenos ubicados en el término municipal de San Emiliano, en Babia (León), y al que ha ofrecido "la máxima colaboración" del Principado en los pasos que dé por la vía jurídica.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo dictó un auto de ejecución forzosa de sentencia por el que se impide la subida del ganado asturiano al Puerto de Pinos y se advierte al Ayuntamiento de Mieres de que puede incurrir en responsabilidades penales por acción u omisión si desobedece el mandato judicial.

El consistorio recurrió el auto judicial tras sostener que ha paralizado desde hace dos años las concesiones de pastos en cumplimiento de una sentencia de hace dos años de este mismo juzgado.

Según el Ayuntamiento de Mieres, el reciente fallo judicial resulta “sorprendente” al instarle a hacer algo sobre lo que no tiene competencia y reclamado del Gobierno asturiano que ayude en defensa de los intereses de los ganaderos y para garantizar el respeto a los derechos y propiedades del Ayuntamiento.