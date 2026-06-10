La Diputación de León destina 140.000 euros a recuperar el patrimonio industrial minero

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La Diputación de León subvencionará con 140.000 euros proyectos destinados a la restauración de edificios e instalaciones relacionadas con la extracción, transporte y aprovechamiento del carbón con el objetivo de recuperar el patrimonio industrial de la minería en los pequeños municipios.

La convocatoria contempla la posibilidad de financiar trabajos de adecuación del entorno y la señalización de rutas y senderos vinculados a este patrimonio industrial, ha informado este miércoles la Diputación de León en un comunicado.

Los trabajos deberán llevarse a cabo entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027 y la ayuda permitirá financiar hasta el 90 por ciento del presupuesto de la obra.

La convocatoria priorizará aquellas construcciones representativas de la industria minera que presenten tipologías singulares o se encuentren en riesgo de desaparición, así como las actuaciones que favorezcan la conservación de sus valores históricos, culturales y etnológicos y promuevan usos sociales, didácticos y de acceso público.

Podrán optar a estas subvenciones los ayuntamientos leoneses con menos de 20.000 habitantes que sean titulares de bienes inmuebles característicos de la arquitectura industrial del carbón o que dispongan de la correspondiente autorización de las juntas vecinales propietarias para acometer las actuaciones.