Valdevimbre nombrará Hijo Predilecto a Cesáreo Álvarez

Cesáreo Álvarez, en su estudio en la Cueva del Túnel, en una imagen de archivo.PEIO GARCÍA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valdevimbre reconocerá la trayectoria del hostelero Cesáreo Álvarez Alonso con el nombramiento de Hijo Predilecto de la localidad, una distinción con la que el municipio quiere agradecer su decisiva contribución al desarrollo gastronómico, social y turístico del pueblo.

El acto institucional tendrá lugar el próximo 12 de junio de 2026, a las 19.00 horas, en el Centro Cívico Municipal de Valdevimbre. Será un encuentro entrañable entre vecinos y amigos que estará presidido por el alcalde, Ángel Cueto.

Este reconocimiento pone en valor la figura de quien fue el principal impulsor de uno de los grandes símbolos de Valdevimbre. A finales de la década de los setenta, Cesáreo Álvarez Alonso decidió abrir al público la bodega familiar, un espacio hasta entonces para amigos y familiares.

Aquella iniciativa cristalizó en 1979 con la apertura de La Cueva del Túnel, un restaurante pionero que desafió las ideas tradicionales sobre la hostelería y convirtió las históricas bodegas excavadas en la tierra en un atractivo gastronómico. Su propuesta abrió el camino a otros emprendedores y dio origen al modelo de las cuevas restaurante que hoy identifica a Valdevimbre y que cuenta con numerosos establecimientos.