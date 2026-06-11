El Ayuntamiento de Páramo del Sil confirma que se ha encontrado al hombre desaparecido en buen estado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El dispositivo de búsqueda desplegado desde esta mañana para localizar a un varón de 60 años en la localidad berciana de Páramo del Sil ha concluido con éxito. El Ayuntamiento de Páramo del Sil ha confirmado hace escasos momentos que el hombre ha sido localizado y se encuentra en buen estado.

El varón, vecino de la localidad, había desaparecido en la tarde de ayer tras salir caminando de su domicilio. Ante su ausencia, la Guardia Civil había activado a primera hora de este jueves un amplio operativo de búsqueda que incluía patrullas de seguridad ciudadana, agentes del Seprona, medios aéreos y un perro especializado en labores de rescate.

Tras darse a conocer la noticia de su localización, se ha desactivado el protocolo de búsqueda, llevándose a cabo el reencuentro del vecino con sus allegados, quienes han recibido con alivio la confirmación oficial por parte del consistorio.