Un accidente entre un turismo y una motocicleta en Valdepolo moviliza a los servicios de emergencia

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados un turismo y una motocicleta ha tenido lugar este viernes en la calle Real de la localidad de La Aldea del Puente, perteneciente al municipio leonés de Valdepolo. El suceso ha ocurrido sobre las 14:00 horas, momento en el que se ha recibido el aviso alertando del incidente en las dependencias de los servicios de emergencias.

Tras recibir la alerta, se ha procedido a trasladar el aviso de forma inmediata a la Guardia Civil de León para que se persone en el lugar y realice las gestiones pertinentes de regulación del tráfico y atestado. Asimismo, se ha solicitado la intervención de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado varios recursos al punto del accidente para prestar asistencia médica a un varón de aproximadamente 20 años de edad que viajaba en el vehículo de dos ruedas.