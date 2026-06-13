Murias de Paredes apuesta por la digitalización del medio rural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Murias de Paredes ha participado, del 1 al 12 de junio, en el programa Ineco RuralTIC 4.0, una iniciativa de voluntariado profesional impulsada por la empresa pública Ineco con el objetivo de acercar las nuevas tecnologías a la población del medio rural y favorecer la transformación digital de vecinos, autónomos y pequeñas empresas.

Durante estas dos semanas, el municipio contó con la presencia de Jordi Romeu, perteneciente a la Gerencia de Señalización Ferroviaria de Ineco, y Gonzalo Sanmartín, de la Gerencia de Servicios Corporativos de Apoyo a Cliente. Ambos profesionales, ingeniero y abogado respectivamente, compatibilizaron su jornada laboral en modalidad de teletrabajo con una intensa labor de voluntariado, impartiendo formación y asesoramiento gratuito a los habitantes del municipio.

El programa desarrolló una completa agenda de actividades dirigida a diferentes perfiles de la población, con talleres sobre comunicación digital, uso del correo electrónico, banca online y realización de trámites administrativos a través de internet. Además, se celebraron talleres itinerantes en Murias de Paredes y en las localidades de Los Bayos, Montrondo, Villanueva de Omaña y Vegapujín, acercando la formación a los vecinos de las 15 pedanías del municipio.

Asimismo, autónomos y pequeñas empresas recibieron asesoramiento personalizado y herramientas para avanzar en la digitalización de sus negocios y mejorar su competitividad.

La excelente acogida del programa y la elevada participación ponen de manifiesto el creciente interés por adquirir competencias digitales que faciliten el acceso a los servicios públicos, mejoren la comunicación y contribuyan al desarrollo económico y social del entorno rural.

La alcaldesa de Murias de Paredes ha querido trasladar un especial agradecimiento a los dos voluntarios de INECO por «su generosidad, cercanía y compromiso con el mundo rural. Han dedicado su tiempo y sus conocimientos de manera totalmente desinteresada para ayudar a nuestros vecinos y vecinas a desenvolverse con mayor seguridad en el entorno digital, contribuyendo a reducir la brecha tecnológica que todavía existe en muchos municipios como el nuestro».