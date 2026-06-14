Tierra de Campos avanza con 13 nuevos proyectos empresariales en León

La modernización de los regadíos y su digitalización son otras de las apuestas del proyectoMarciano Pérez

El Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos comienza a dar sus primeros resultados en la provincia de León con el respaldo a trece nuevos proyectos empresariales que han recibido ayudas por importe de 195.000 euros. La iniciativa, promovida por la Junta de Castilla y León, sitúa el emprendimiento como uno de los principales instrumentos para generar actividad económica y contribuir a fijar población en el medio rural.

Las subvenciones, gestionadas por la Fundación Anclaje para la Formación y el Empleo (Fafecyl) y financiadas por la Consejería de Economía y Hacienda, están dirigidas a personas desempleadas que se establecen como trabajadores autónomos en los municipios incluidos en el programa. Cada beneficiario recibe una ayuda directa de 15.000 euros destinada a facilitar la puesta en marcha de su actividad.

En la provincia de León se han beneficiado de esta línea dos emprendedores en El Burgo Ranero, tres en Calzada del Coto, uno en Santa Cristina de Valmadrigal, dos en Almanza, dos en Cea, uno en Gordoncillo, uno en Fresno de la Vega y otro en Santa María del Monte de Cea.

Las iniciativas apoyadas permitirán reforzar servicios considerados esenciales para el territorio, con actividades relacionadas con la albañilería, la jardinería, el pequeño comercio, la farmacia, los trabajos de instalación y mantenimiento, así como proyectos ligados a la agricultura, la gestión forestal, la ganadería o las nuevas tecnologías.

La respuesta obtenida por esta línea de ayudas ha llevado a la práctica ejecución de la primera aportación económica del programa, que ha permitido conceder 53 subvenciones por un importe global de 795.000 euros en el conjunto de Tierra de Campos. Además, otros 16 expedientes se encuentran en tramitación y la Junta de Castilla y León ya trabaja en una segunda aportación de 600.000 euros para abrir una nueva convocatoria durante 2026.

Uno de los aspectos más destacados del balance es el equilibrio en el perfil de los emprendedores. El programa ha beneficiado por igual a hombres y mujeres, con 33 ayudas para cada colectivo. Diez de los nuevos autónomos tienen menos de 30 años, cuarenta y cuatro tienen entre 30 y 50 años y doce superan esa edad.

Por sectores de actividad, el comercio al por mayor y la hostelería concentran el mayor número de iniciativas, aunque también destacan proyectos vinculados a la construcción, la consultoría, la ingeniería, la agricultura, la gestión forestal, el transporte o los servicios personales, configurando un tejido empresarial diversificado que pretende.

El Programa Territorial de Fomento, vigente desde diciembre de 2024, actuará durante ocho años en 206 municipios de León, Palencia, Valladolid y Zamora, de los que 32 pertenecen a León, con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades económicas y favorecer el asentamiento de población en el medio rural.

Más de 19 M€ para regadíos en Valderas e industria y vivienda en Almanza y Fresno El Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos acompaña las ayudas al emprendimiento con un amplio conjunto de inversiones destinadas a modernizar la economía rural y mejorar la competitividad del territorio.Entre las actuaciones más relevantes destaca el Proyecto de Transformación en Regadío del Sector XII, Subsector Valderas, de la Zona Regable del Canal Margen Izquierda del Porma, impulsado por el Itacyl, la Dirección General de Energía y Minas y el EREN, con una inversión de 18.282.282,39 euros. La actuación incorpora una instalación fotovoltaica de autoconsumo para integrar energías renovables en el riego de una primera fase de mil hectáreas.El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León ha concedido además 173.000 euros para el desarrollo del polígono industrial municipal de Almanza, cuyo presupuesto total asciende a 350.000 euros. A ello se suman ayudas por valor de 6.000 euros para la digitalización básica de empresas en Cea, Sahagún y Valderas, así como actuaciones de captación de inversiones en esta última localidad con una previsión de creación de 150 empleos.La innovación constituye otro de los ejes del programa. El Banco de Proyectos Innovadores impulsa 39 iniciativas relacionadas con desarrollo agrícola y ganadero y aplicaciones tecnológicas para el medio rural. En empleo, el Ecyl ha destinado 480.000 euros para la contratación temporal de 47 trabajadores en los municipios leoneses integrados en el plan, mientras que en vivienda se han iniciado actuaciones para construir promociones públicas en Almanza y Fresno de la Vega y se ha apoyado la ampliación del parque público de alquiler en Almanza.

Cultura y turismo, los grandes aliados para la dinamización



La estrategia de desarrollo de Tierra de Campos incorpora también actuaciones dirigidas a potenciar el turismo, la cultura y el deporte como generadores de actividad económica.

Durante 2025 se concedieron ayudas culturales por importe de 78.698,97 euros a los ayuntamientos de Gordoncillo y Valderas, además del patrocinio del XXII Festival Internacional León Vive la Magia con una aportación de 15.000 euros. También se desarrollaron actuaciones de Escenario Patrimonio en Sahagún y Grajal de Campos y diecisiete actividades dentro de los Circuitos Escénicos de Castilla y León.

El programa incluye asimismo una subvención de 142.199,60 euros para el desarrollo de la Ruta de los Retablos Renacentistas del Este de León y más de 100.000 euros para el Complejo Turístico Rural Tematizado de Cuentos Tradicionales de Almanza. A estas iniciativas se suman la estrategia turística «Tierra de Campos, a cielo abierto», con una primera aportación de 15.000 euros, y el proyecto Campos Cycling, financiado con 2,5 millones de euros para crear una infraestructura cicloturista vinculada al desarrollo económico. Además, Fresno de la Vega ha recibido más de 30.000 euros para el fomento de la actividad física en entornos saludables.