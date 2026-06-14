Sosas acogerá un calecho entre las Reservas de la Biosfera de Laciana y Brasil

La Reserva de la Biosfera Valle de Laciana celebrará un calecho en la pedanía lacianiega de Sosas de Laciana, el próximo día 15 de junio, a partir de las 18:00 horas. Para este encuentro se contará con la presencia de Tito, procedente de la Reserva de la Biosfera de la Mata Atlántica (Brasil), que se encuentra visitando las reservas de la biosfera leonesas. El encuentro girará en torno a la festividad de San Juan, «una celebración muy arraigada tanto en Laciana como en distintas regiones de Brasil» según explica su organización, recordando que «será una oportunidad para compartir recuerdos, tradiciones y experiencias» en un ambiente participativo, recuperando el espíritu de los antiguos calechos. La actividad está abierta a todas las personas interesadas en la temática.

Brasil actualmente cuenta con 7 reservas de biósfera reconocidas por la UNESCO: Mata Atlântica, Cinturón Verde de la Ciudad de São Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazonia Central y Serra do Espinhaço.

Una nueva iniciativa que se une a otras actividades desarrollada por la Reserva de la Biosfera como el programa Tardes de Cabana que se desarrolló en las distintas pedanías de Laciana o el denominado Paseo de reconexión, cuyo objetivo era desacelerar el ritmo cotidiano y redescubrir la naturaleza.