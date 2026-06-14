Dos personas resultan heridas tras una caída de moto en Sena de Luna

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un accidente vial se ha registrado este domingo en el municipio leonés de Sena de Luna, dejando como resultado a dos personas heridas. El suceso ocurrió en el cruce que conecta las carreteras LE-473 y CL-626, un punto donde se ha producido la caída de una motocicleta en la que viajaban dos ocupantes.

El centro de emergencias 112 recibió el aviso sobre el incidente a las 13.09 horas. Según la información facilitada, los afectados son un varón y una mujer, ambos de unos 50 años de edad. A consecuencia del impacto, el hombre presentaba una lesión en una pierna, mientras que la mujer sufrió una herida en una mano.

Tras recibir la alerta, se activó de inmediato el protocolo de actuación enviando el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias del Sacyl. El servicio de salud desplazó los recursos necesarios hasta el lugar del siniestro para atender a los heridos y evaluar el alcance de sus lesiones.