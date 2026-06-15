Aemet activa la alerta por tormentas con granizo en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León afronta un inicio de semana marcado por una notable inestabilidad atmosférica en la recta final de la primavera. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en la provincia, excepto en El Bierzo, ante el riesgo inminente de tormentas que podrían llegar a ser localmente fuertes y presentarse acompañadas de granizo en la práctica totalidad del territorio leonés.

Esta alerta, clasificada como de nivel de riesgo bajo, implica que los fenómenos meteorológicos previstos no comprometen la seguridad general de los ciudadanos de forma directa, aunque sí pueden interferir de manera significativa en el desarrollo de actividades al aire libre y en los desplazamientos por carretera. La evolución temporal del mapa de avisos muestra una activación escalonada, iniciándose el riesgo verde o de transición en la Cordillera Cantábrica de León a partir de las diez de la mañana para tornarse en aviso amarillo a las doce del mediodía. Por su parte, el sur de la provincia se mantendrá en una situación favorable durante la primera mitad del día, activándose la alerta amarilla a partir de las cuatro de la tarde. En ambos casos, la situación de riesgo se prolongará hasta las diez de la noche, momento en el que el aviso remitirá para dar paso a un escenario más estable.

La jornada ha comenzado con intervalos nubosos que irán aumentando de forma progresiva a medida que avance el día, con nubes de evolución que ganarán protagonismo a partir del mediodía. Se esperan chubascos generalizados que iniciarán su desarrollo en las zonas de montaña para extenderse posteriormente con intensidad hacia el resto. El viento soplará de dirección variable durante toda la jornada, con rachas especialmente intensas en aquellos puntos donde las tormentas descarguen con mayor severidad.

Las temperaturas experimentarán un descenso que oscilará entre ligero y moderado en comparación con las jornadas previas. A pesar de este retroceso en los termómetros, el ambiente continuará siendo caluroso durante las horas centrales del día en los principales núcleos urbanos de la provincia. Ponferrada registrará las temperaturas más altas con una máxima de 31 grados y una mínima de 15 grados, seguida de cerca por Astorga donde se alcanzarán los 30 grados de máxima frente a los 14 grados de mínima. En la capital provincial, el termómetro oscilará entre los 14 grados de mínima y los 29 grados de máxima, mientras que Villablino registrará los valores más frescos, marcando una mínima de 10 grados y una máxima que no superará los 28 grados.