La Bañeza renueva parte de su mobiliario urbano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en su programa de mejora y mantenimiento de los espacios públicos con nuevas actuaciones centradas en la renovación y conservación del mobiliario urbano de la ciudad. En esta ocasión, y en colaboración con la escuela taller, se está llevando a cabo una amplia labor de reposición, mantenimiento y rehabilitación de elementos del mobiliario público distribuidos por todo el municipio. Se trata de una intervención de especial importancia por el elevado número de ubicaciones en las que existen estas infraestructuras.

«El paso del tiempo, el uso continuado y los actos vandálicos hacen necesarias estas actuaciones periódicas, que tienen como objetivo preservar unos equipamientos esenciales para el bienestar, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y visitantes de La Bañeza», señala el consistorio