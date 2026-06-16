Un ganadero denuncia disparos a sus vacas en Cirujales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tres vacas heridas por disparos de escopeta y cartuchos de perdigón es lo que se encontró un ganadero de Cirujales, localidad perteneciente al municipio de Riello, cuando fue a recoger a su treintena de vacas hace unos días. Las tres cabezas de vacuno, que pastaban en el paraje conocido como La Solana, tienen agujeros y arañazos tras los disparos recibidos, unos hechos por los que su dueño, Senén Canseco, presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de La Magdalena a principios del mes de junio.

Aunque no vio quién disparó a sus vacas, este ganadero de Cirujales tiene sospechas de un vecino de la zona, tal y como consta en la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil. Asegura que no es la primera vez que agreden a su ganado y que antes de los disparos también había sido atacado en otras ocasiones por perros. Según señala Canseco —quien afirma además que también se han registrado diversos cortes en una alambrada que impedía el paso de ganado entre Villar de Omaña y Cirujales— de momento no ha sabido más detalles de la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil para esclarecer el caso de llas vacas tiroteadas en Cirujales.