Siete detenidos por saquear 30.000 euros en mercancía de un camión volcado en la A-6

Los implicados aprovecharon el accidente de un camión tráiler para saquear la carga que transportabagc

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a siete personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en la autovía A-6. Los implicados aprovecharon el accidente de un camión tráiler para saquear la carga que transportaba, cuyo valor en el mercado supera los 30.000 euros.

El suceso se originó el pasado mes de abril, cuando el vehículo articulado sufrió un siniestro vial a su paso por el término municipal de Villagatón, quedando volcado sobre la calzada. Varias personas se desplazaron hasta el lugar del accidente y, tras rasgar la lona de la caja del camión, sustrajeron de forma ilícita la totalidad de la mercancía, compuesta principalmente por neumáticos y cajas de productos alimenticios.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada asumió la investigación mediante la denominada operación «Atunillo». Los agentes lograron identificar de forma concluyente tanto los vehículos empleados para el transporte de los efectos sustraídos como a los presuntos responsables materiales del saqueo.

En el transcurso de las indagaciones, los investigadores descubrieron además un segundo delito de usurpación del estado civil, cometido presuntamente por los implicados para contratar servicios de telefonía de manera fraudulenta.

Las siete detenciones se han efectuado en la zona de La Bañeza, lugar de residencia de los sospechosos. Tanto los detenidos como las diligencias policiales correspondientes ya han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Ponferrada para el inicio del proceso judicial.