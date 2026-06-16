León y Asturias quieren blindar el empleo de sus cuatro estaciones de esquí en el nuevo modelo de gestión conjunta

Publicado por Europa Press Oviedo Creado: Actualizado:

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha mostrado este martes el "compromiso absoluto" del Gobierno asturiano y la Diputación de León con el mantenimiento de los puestos de trabajo de las cuatro estaciones de esquí, toda vez que ambas administraciones están valorando modelos de gestión conjunta.

La consejera ha hecho esta reflexión en la comisión de Cultura que se celebra hoy en la Junta General ante preguntas de varios diputados acerca del modelo de gestión de las estaciones invernales asturianas de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno.

En marzo, el presidente Adrián Barbón anunció que Asturias y León están trabajando en implementar una gestión conjunta para Valgrande-Pajares, Fuentes de Invierno, San Isidro y Leitariegos. Este tipo de modelos de gestión implica "análisis muy rigurosos" según ha indicado la consejera en sede parlamentaria, donde ha asegurado que la prioridad de Principado y Diputación es garantizar los puestos de trabajo. "Se viene trabajando para poder implementarlo cuanto antes, pero con rigor y con responsabilidad", ha asegurado.

Sobre la propuesta que hizo la Mesa de la nieve para este modelo de gestión conjunta, aportando informes sobre ejemplos de gestión conjunta en otros enclaves, Vanessa Gutiérrez ha asegurado que el Ejecutivo "agradece" cualquier aportación pero ha vuelto a apelar al "rigor" necesario para analizar todas las cuestiones que afectan a las cuatro estaciones, especialmente aspectos como los recursos humanos, los medios materiales y el mecanismo para gestionarlas.