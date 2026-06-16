Un motorista resulta herido tras colisionar con un turismo en Montejos del Camino

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Una colisión entre una motocicleta y un turismo se ha saldado con un varón de unos 60 años herido en la tarde de este martes en la localidad leonesa de Montejos del Camino. El suceso ha ocurrido minutos después de las 14:00 horas, concretamente a las 14:24 horas, momento en el que se ha alertado a los servicios de emergencia sobre el impacto ocurrido en el Camino Jano.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado de inmediato efectivos de la Policía Local de Valverde de la Virgen, así como agentes de Tráfico de la Guardia Civil de León para regular la circulación y esclarecer las causas del siniestro. Asimismo, se ha solicitado la asistencia de Sacyl para atender al conductor de la motocicleta.

El motorista, un varón de aproximadamente 60 años de edad, ha sido atendido por los facultativos sanitarios en el mismo lugar de los hechos, presentando molestias y dolores en la zona de la rodilla como consecuencia del impacto. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el alcance exacto de sus lesiones ni sobre las circunstancias que propiciaron el accidente.