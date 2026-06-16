El PSOE no presenta voto particular al dictamen de la comisión de investigación del accidente de Cerredo

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El Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) no presentará finalmente voto particular al dictamen elaborado por la comisión de investigación que invertiga el accidente en la mina de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos graves en marzo de 2025. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, el día en el que finaliza el plazo para la presentación de votos particulares.

El dictamen que impulsa la comisión parlamentaria concluye que el accidente fue el resultado de una "cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una actividad de extracción clandestina".

Según los informes técnicos aportados a la comisión, la explotación que operaba Blue Solving extraía carbón sin autorización, sin sistema de ventilación adecuado y con condiciones de seguridad que permitieron la acumulación de metano.

Desde el punto de vista político, el dictamen señala responsabilidades en varios niveles de la administración autonómica: apunta directamente a tres exconsejeros y un exviceconsejero de Industria del Principado, así como a tres altos funcionarios del Servicio de Minas y del área jurídica, a quienes atribuye fallos graves en la vigilancia, tramitación y control de la actividad minera en Cerredo.

El documento reclama que esos responsables asuman consecuencias (ceses o dimisiones en sus cargos actuales) y propone que el Principado anticipe las indemnizaciones a las familias de las víctimas, tanto de este accidente como del ocurrido en la misma explotación en 2022, subrayando que la tragedia "se podía haber evitado" si se hubieran aplicado correctamente los mecanismos de supervisión. El dictamen se someterá a votación en sesión plenaria este mes.