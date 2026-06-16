Villadangos diseña su nuevo mapa agrario con la reordenación de fincas

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La Junta de Castilla y León ha aprobado el proyecto de reordenación parcelaria de la zona regable del Canal de Villadangos–Canal de Velilla de la Reina, una actuación clave para la modernización del regadío en la provincia de León que ahora inicia su fase de información pública durante un mes para recabar alegaciones de los propietarios afectados.

Según publica este martes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el proyecto, aprobado el pasado 11 de junio por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se enmarca en un proceso declarado de utilidad pública y de urgente ejecución por acuerdo de la Junta en octubre de 2020.

La iniciativa afecta a la zona regable vinculada a los canales de Villadangos y Velilla de la Reina, un ámbito estratégico dentro del sistema agrícola leonés, donde la concentración parcelaria busca mejorar la estructura de las explotaciones, reducir la fragmentación de la propiedad y facilitar una gestión más eficiente del agua y de los cultivos.

Tras su aprobación, el expediente se abre ahora a información pública por un plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación oficial, periodo durante el cual los interesados podrán consultar la documentación y presentar las observaciones que estimen oportunas.

El proyecto estará disponible en los ayuntamientos implicados, con especial centralidad en el de Villadangos del Páramo —municipio con mayor superficie afectada—, así como en las páginas web de la Junta de Castilla y León y del Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl).

La documentación sometida a exposición pública incluye desde la memoria y los planos hasta las relaciones de propietarios, valoraciones de tierras y las fichas de atribución de nuevas parcelas, elementos esenciales para determinar la redistribución de la propiedad agraria tras el proceso de concentración.

En concreto, el proyecto detalla las aportaciones de cada propietario, la valoración de las superficies, la asignación provisional de fincas y las posibles cargas o servidumbres asociadas, que deberán ser reubicadas dentro de las nuevas parcelas resultantes de la reordenación.

El procedimiento contempla que los titulares de derechos y cargas deberán acordar su ubicación concreta sobre las nuevas fincas asignadas; en caso contrario, la Administración realizará esta traslación de oficio para garantizar la continuidad jurídica de las propiedades.

En el Canal de Villadangos–Velilla de la Reina, el proceso de concentración parcelaria adquiere especial relevancia al tratarse de una zona vinculada a la transformación y modernización del regadío en el entorno del Órbigo y el Páramo leonés, donde las infraestructuras hidráulicas han sido objeto de inversión.