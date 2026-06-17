León se pone al frente de un plan europeo de impulso al medio rural

Un momento de la reunión del proyecto en la que ha participado el presidente de la Diputación.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León se sitúa al frente de una de las grandes apuestas europeas por el futuro del medio rural con la puesta en marcha de Transnatura, un proyecto de cooperación transfronteriza entre España y Portugal que busca convertir la protección y restauración de la naturaleza en una oportunidad real de desarrollo económico para los territorios rurales.

La iniciativa, integrada en el programa Interreg España-Portugal (POCTEP 2021-2027), cuenta con un presupuesto global de 2.221.637 euros cofinanciados por la Unión Europea y tendrá una duración de tres años, hasta 2028. La institución provincial ejercerá como entidad líder y beneficiaria principal, consolidando así su papel estratégico en la gestión de proyectos europeos vinculados a la sostenibilidad y la lucha contra la despoblación.

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, presentó este miércoles el proyecto en el Palacio de los Guzmanes, destacando que Transnatura representa «una nueva forma de entender el desarrollo rural», basada en la cooperación, la innovación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

El proyecto reúne a administraciones públicas, universidades, centros de investigación, entidades ambientales y empresas especializadas de Castilla y León, Extremadura, Andalucía y el norte de Portugal para diseñar soluciones conjuntas frente a algunos de los principales desafíos que afrontan estos territorios, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o el envejecimiento poblacional.

Entre las principales líneas de actuación se encuentran la restauración de ecosistemas, la mejora de la conectividad ecológica, la adaptación de los bosques al cambio climático y la protección de espacios de alto valor ambiental como las Reservas de la Biosfera y la Red Natura 2000.

La Diputación gestionará directamente una inversión de 350.000 euros, centrada en actuaciones como la creación de sistemas voluntarios de compensación de carbono en robledales y castañares, la recuperación de bosques autóctonos y la creación de infraestructuras verdes. Además, el proyecto impulsará nuevas oportunidades ligadas a la ganadería extensiva, el ecoturismo y la valorización de servicios ecosistémicos.

Entre los espacios donde se desarrollarán proyectos piloto destacan las Reservas de la Biosfera de Omaña y Luna y Los Ancares Leoneses, además del Sipam Montañas de León, donde se pondrán en marcha modelos de gestión forestal sostenible y estrategias para mejorar la resiliencia del territorio frente a fenómenos extremos.

Desde la Diputación insisten en que el gran objetivo es cambiar la visión tradicional de la conservación ambiental, para que deje de ser entendida como un coste público y se convierta en una fuente de riqueza, empleo y fijación de población.

Con Transnatura, León aspira a posicionarse como referente en Europa en un modelo de desarrollo capaz de unir protección del patrimonio natural, innovación económica y futuro.